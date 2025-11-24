Ko je Siniša Karan: Decenijama vezan uz policiju i obavještajne službe

Karan je decenijama profesionalno vezan uz policijske i obavještajne strukture, prenose mediji. U drugoj Vladi Radovana Viškovića od 2022. do 2025. obavljao je i funkciju ministra unutarnjih poslova.

Siniša Karan rođen je 17. maja 1962. godine u Grabovcu kod Belog Manastira (Hrvatska). Oženjen je i otac jednog djeteta. Studij politologije završio je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 1985. godine. Magistrirao je na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci 2006., a 2009. godine stekao je doktorat iz pravnih nauka na istom fakultetu.

Od 1985. do 2008. godine Karan je radio u organima unutarnjih poslova na različitim funkcijama, uključujući dužnost komandira policijske stanice u Kupresu, načelnika Odjeljenja kriminaliteta SJB Centar Sarajevo, načelnika Uprave za suzbijanje kriminaliteta MUP-a RS, kao i načelnika krivičnih istraga i Finansijsko-obavještajnog odjeljenja Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

Od 2008. godine bio je savjetnik predsjednika RS za sigurnost, a od 2009. do 2019. godine obavljao je funkciju generalnog sekretara predsjednika RS. Nakon toga, do decembra 2022., bio je generalni sekretar Vlade RS, kada je imenovan za ministra unutarnjih poslova. Siniša Karan je u aktualnoj vladi na poziciji ministra za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijsko društvo.

Prema podacima američkog Ministarstva finansija, Siniša Karan bio je član radne grupe formirane 2024. godine za izradu plana za otcjepljenje RS.

Siniša Karan ranije je bio predsjednik komisije za provođenje referenduma o 9. januaru kao Danu RS 2016. godine. Ustavni sud BiH proglasio je taj datum neustavnim, a Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Karana i još nekoliko osoba. Sud BiH je u julu 2017. godine odbacio optužnicu.

Profesor na fakultetima

Na akademskom planu bio je zaposlen na Univerzitetu Sinergija u Bijeljini, Panevropskom univerzitetu “Apeiron” i Nezavisnom univerzitetu Banja Luka, gdje je izabran u zvanja docenta, vanrednog i redovnog profesora iz oblasti državno-pravnih nauka, teorije države i prava te ustavnog prava.

Napisao je nekoliko udžbenika ustavnog prava, kao i više od 30 naučnih i stručnih radova, prenosi Avaz.

