Test ličnosti: Da li zaista volite svoju drugu polovinu ili se zavaravate?

Odgovorite iskreno na sljedeća pitanja i saznajte šta vaši odgovori govore o vašim osjećanjima.

Pitanja

Kada razmišljate o budućnosti, da li spontano zamišljate partnera pored sebe?

A) Gotovo uvijek

B) Ponekad

C) Rijetko

Kako se osjećate kada partner postigne uspjeh?

A) Iskreno sam srećan/na zbog njega/nje

B) Drago mi je, ali bez posebnih emocija

C) Osjećam ljubomoru ili ravnodušnost

Kada imate problem, kome se prvo obraćate?

A) Partneru

B) Nekome drugom, a ponekad i partneru

C) Partner gotovo nikad nije moj prvi izbor

Kako reagujete na partnerove mane?

A) Prihvatam ih kao dio njegove/njene ličnosti

B) Trudim se da ih ignorišem

C) Sve više mi smetaju

Kada ste odvojeni nekoliko dana:

A) Nedostaje mi njegova/njena blizina

B) Primijetim odsustvo, ali nije mi teško

C) Osjećam olakšanje

Da li biste ostali sa partnerom kada bi izgubio posao ili prolazio kroz težak period?

A) Bez razmišljanja

B) Vjerovatno

C) Nisam siguran/na

Šta vas najviše vezuje za partnera?

A) Emocionalna povezanost

B) Zajedničke navike i rutina

C) Strah od samoće ili promjene

Koliko često uživate u zajedničkom vremenu?

A) Većinu vremena

B) Ponekad

C) Rijetko

Da li vas i dalje zanima kako se partner osjeća?

A) Veoma

B) Ponekad

C) Sve manje

Kada biste danas upoznali partnera prvi put, da li biste se ponovo zaljubili?

A) Da

B) Nisam siguran/na

C) Vjerovatno ne

Rezultati

Najviše odgovora A

Vaša osjećanja djeluju iskreno i duboko.

Ljubav ne znači da je veza savršena, već da partnera prihvatate kao cjelovitu osobu. Vaši odgovori pokazuju emocionalnu povezanost, podršku i želju da gradite zajedničku budućnost.

Najviše odgovora B

Nalazite se između ljubavi i navike.

Moguće je da su svakodnevne obaveze potisnule emocije koje su nekada bile snažnije. To ne znači da ljubav ne postoji, već da je vrijeme za iskren razgovor sa sobom i partnerom.

Najviše odgovora C

Možda se zavaravate.

Vaši odgovori sugerišu da u vezi ostajete iz razloga koji nisu nužno povezani s ljubavlju. To mogu biti navika, strah od samoće ili osjećaj sigurnosti. Vrijedi razmisliti šta zaista želite i da li vas trenutna veza ispunjava, prenosi CdM.

Napomena: Ovaj test je zabavnog karaktera i ne predstavlja psihološku dijagnozu, već priliku da preispitate sopstvena osjećanja.

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