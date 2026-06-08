Ovo je 10 država koje hrane pola svijeta

Samo 10 zemalja čini gotovo polovinu globalnog izvoza hrane. SAD, Brazil i Kanada dominiraju globalnom poljoprivrednom trgovinom, dok Kina, na primjer, proizvodi ogromne količine hrane, ali većinu konzumira u zemlji.

Trideset najvećih svjetskih izvoznika hrane čine više od 80% globalnog tržišta poljoprivrednog izvoza vrijednog 1,5 biliona dolara, prema podacima Svjetske trgovinske organizacije (STO).

Podaci STO takođe otkrivaju koliko je zapravo koncentrisana globalna ponuda hrane.

Relativno mala grupa zemalja sada igra preveliku ulogu u prehrani svijeta, što poljoprivrednu trgovinu čini sve strateškijom kako troškovi i geopolitičke tenzije rastu.

Svjetska trgovina

Relativno mali broj zemalja danas snabdijeva ogroman dio svjetske trgovine hranom.

Samo 10 najvećih izvoznika učestvuje sa gotovo polovinom ukupnog globalnog poljoprivrednog izvoza, što nekolicini ekonomija daje ogroman uticaj na svjetske cijene hrane i lance snabdijevanja.

Američki kontinent predstavlja okosnicu globalnog sistema trgovine hranom.

Sjedinjene Američke Države, Brazil, Kanada i Meksiko zajedno čine gotovo 30 odsto svjetskog poljoprivrednog izvoza, koji obuhvata sve – od žitarica i mesa do prerađene hrane i uljarica.

U međuvremenu, pojedine gusto naseljene ekonomije nalaze se niže na listi nego što bi se moglo očekivati.

Iako je najveći poljoprivredni proizvođač na svijetu, Kina značajno zaostaje za SAD i Brazilom kada je riječ o vrijednosti izvoza, što pokazuje koliki dio njene proizvodnje ostaje namijenjen domaćem tržištu.

10 najvećih izvoznika su:

1. SAD

2. Brazil

3. Kina

4. Kanada

5. Meksiko

6. Indonezija

7. Australija

8. Indija

9. Tajland

10. Francuska

Zemlje Azije i Pacifika

Dok američki kontinent dominira ukupnom vrijednošću izvoza, pojedine zemlje Azije i Pacifika imaju ključnu ulogu u određenim segmentima globalnih lanaca snabdijevanja hranom, pokazuju podaci STO.

Australija se ubraja među najveće svjetske izvoznike hrane zahvaljujući velikom izvozu goveđeg mesa, pšenice i ječma, što je čini važnim snabdjevačem brojnih azijskih tržišta.

Indonezija je, s druge strane, vodeći svjetski izvoznik palminog ulja, jednog od najzastupljenijih sastojaka u prehrambenoj industriji.

Zajedno, ove zemlje pokazuju da globalna trgovina hranom ne zavisi samo od obima poljoprivredne proizvodnje, već i od regionalne specijalizacije.

Evropa ostaje važan igrač

Najveći evropski izvoznici hrane ne oslanjaju se prvenstveno na obim proizvodnje, već na specijalizaciju, efikasnost i proizvode sa visokom dodatom vrijednošću.

Posebno se izdvaja Nizozemska. Uprkos relativno maloj teritoriji, zauzima 11. mjesto među najvećim izvoznicima hrane na svijetu zahvaljujući izuzetno efikasnoj poljoprivredi, razvijenoj proizvodnji u plastenicima i staklenicima, kao i ulozi jednog od glavnih evropskih trgovinskih čvorišta.

Francuska i Njemačka takođe ostaju među vodećim izvoznicima zahvaljujući širokom spektru proizvoda – od žitarica i mliječnih proizvoda do prerađene hrane i pića.

Evropa tako pokazuje drugu stranu globalne trgovine hranom: dominacija ne zavisi samo od veličine obradivih površina, već i od logistike, tehnologije i razvijene infrastrukture lanaca snabdijevanja.

Izvoz hrane sve važniji

Poremećaji u transportu i rast troškova energije posljednjih godina dodatno su opteretili globalne lance snabdijevanja hranom.

Kako poljoprivreda u velikoj mjeri zavisi od goriva, đubriva i transportne infrastrukture, geopolitičke krize mogu brzo povećati troškove proizvodnje i distribucije širom svijeta.

Zbog toga zemlje poput SAD, Brazila, Kanade i Australije dobijaju još veći strateški značaj.

Zahvaljujući velikom proizvodnom kapacitetu i razvijenoj infrastrukturi, one imaju mogućnost da ostanu pouzdani snabdjevači čak i u periodima globalnih poremećaja, prenosi N1.

Facebook komentari