Zbog dolaske izraelske ekipe u Sarajevo: Građani pokušali ući na sjednicu Vlade, specijalci ih zaustavili

Grupa građana Sarajeva okupila se ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo kako bi protestovala protiv održavanja utakmice Eurolige između izraelskog Hapoela i KK Dubai, zakazane za 6. novembar u Zetri. Okupljeni su zahtijevali da se meč otkaže, noseći transparente s porukama poput – Bez gostoprimstva genocidnim državama i Zetra je naša.

Dio građana pokušao je ući na sjednicu Vlade, ali ih je policija zaustavila. U holu zgrade poručili su da žele razgovor s premijerom Nihadom Ukom, kojeg su optužili da je dozvolio „sramotan“ događaj.

Edina Kamenica, u ime okupljenih, naglasila je da se radi o neformalnoj grupi građana koji protestuju iz moralnih razloga, smatrajući da Sarajevo, kao grad koji je preživio ratne zločine, ne bi smio biti domaćin ekipama iz država koje „vrše ili podržavaju genocid“.

Ona je istakla da ćutanje institucija znači podršku zločinu, te da građani ne žele „normalizaciju genocida“. Njihov jedini zahtjev je da se utakmica ne održi.

Meč je u Sarajevo prebačen jer Ujedinjeni Arapski Emirati, domaća zemlja KK Dubaija, ne dopuštaju nastupe izraelskih klubova zbog izraelskih napada na Gazu, u kojima je od oktobra 2023. ubijeno gotovo 69.000 Palestinaca, uglavnom žena i djece, prenosi Avaz.


