Nedim Sladić najavio novi “ugriz” zime u BiH, evo šta možemo očekivati

Novi ugriz zime u Bosni i Hercegovini, u sklopu utjecaja maritimno-polarne zračne mase povezan sa premještanjem hladnog frontalnog poremećaja preko naše zemlje te pripadajuće Đenovske ciklone, je u najavi za drugi dio četvrtka, 26. marta. I ne, nije ništa neuobičajeno što već nismo do sada vidjeli.

Na kratkotrajne ugrize zime moramo biti spremni sve do sredine aprila mjeseca, napisao je ovo na svom Facebooku bosanskohercegovački meteorolog Nedim Sladić.

Glavne odrednice promjene vremena (skraćena verzija):

• Nagli i izraženi pad temperature zraka, najprije u Krajini, potom i na istoku zemlje u kasnim poslijepodnevnim satima koju prati jačanje vjetra sjevernog i sjeverozapadnog smjera;

• Prolazno intenzivnije padavine usljed većih količina vlažnog mediteranskog zraka te uzdizanja prethodno toplijeg zraka sa podloge koju mijenja hladna zračna masa polarnog porijekla; u nižim predjelima od 300-400 metara kiša (u Krajini lokalno i niže), a u predjelima iznad isprva kiša koja prelazi u susnježicu i sve gušći snijeg nalik krpama;

• Obilniji snijeg na planinskim prijevojima centralne, sjeverozapadne i istočne Bosne (≥20 cm), kao i vrlo izgledne poteškoće u saobraćaju usljed snježnih vijavica.

Činjenično, većina nas je zimu otpisala još sa dolaskom natprosječno visokih temperatura zraka potkraj januara mjeseca, a koje su nastavile se i kroz veći dio februara, ali i tekućeg mjeseca.

Iako će se na kraju ispostaviti da je januarski snjegopad uistinu i bio glavni dio zime, često zanemarujemo one kasne kratkotrajne ugrize zime koji nažalost često učine više štete nego koristi, naročito poslije perioda sa visokim dnevnim temperaturama zraka koje prijevremeno ubrzaju vegetacijski ciklus.

Kao i proteklih godina, gotovo uvijek se spotaknemo na ovaj mali, ali vrlo bitan detalj. Budući da nam predstoji osjetna promjena vremena, tekst će biti nešto duži, ali trudit ću se da ostane u granicama podnošljivog.

Potencijalnog meteorološkog krivca za dinamiku atmosfere koja će nad našim područjem usloviti ovako izraženu promjenu vremena možemo pronaći na meteorološkom materijalu na oko 9 kilometara visine, i to ukoliko pogledamo što se dešava trenutno nad jugozapadnim dijelom Sjedinjenih Američkih Država nad kojim trenutno se nalazi vreli zrak subtropskih geografskih širina u sklopu izraženog termobaričkog grebena.

On uvjetuje preuranjene ekstremno visoke temperature zraka, tipične za sredinu ljeta (39 do 43 °C). Istovremeno, os grebena koja se proteže prema kanadskoj granici kompenzatorno spušta hladni zrak polarnih širina prema sjeveroistočnom dijelu države, gdje hladni zrak nailazi ponovo na topliji atlantski zrak.

Ovakva izražena temperaturna razlika između hladnijeg sjevera i toplijeg juga je okidač da na frontalnom valu dođe do razvijanja polja niskog zračnog pritiska, odnosno ciklone, koja se sporo premješta s područja Labradora prema obalama Islanda te Grenlanda budući da se nad tropskim dijelom Atlantika nalazi polje Azorske anticiklone. S obzirom na to da toplotni val nad zapadnim dijelom države nema namjeru popustiti do sredine iduće sedmice, a hladniji zrak na sjeveroistoku u kontaktu s toplijim atlantskim nastavlja generisati nova polja ciklone, postojeća mlazna struja je često izdužena i vijugava.

U susretu s poljem povišenog zračnog pritiska nad Grenlandom, mlazna struja biva potisnuta južno. Ovdje se jedan njen postojeći krak odvaja od matice, ponirući preko sjeverozapadnog dijela Europe prema obalama Đenovskog zaljeva. Na ovaj način uspostavljen je koridor za prodor osjetno hladnije maritimno-polarne zračne mase (zračne mase visokih geografskih širina) prema našim područjima. Međutim, vrlo je važno istaknuti da njena kompozicija sada nije ista kao zimi, te da je ona velikim dijelom ublažena.

Zračni pritisak u našoj zemlji je u padu od srijede, te će on nagovijestiti promjenu vremena.

U Đenovskom zaljevu dolazi do razvijanja ciklonalnog polja i pripadajuće fronte koja će se tokom četvrtka premještati prema našoj zemlji donoseći spomenutu promjenu vremena. Najprije će nju nagovjestiti prolazno jačanje juga u prvom dijelu četvrtka, a potom i prolazno intenzivnije padavine.

Padavine se isprva očekuju na području Krajine gdje od sredine dana prema poslijepodnevu dolazi do osjetnijeg pada temperature zraka, a potom se do kasnog poslijepodneva i večeri šire na istok zemlje. Usljed prodiranja hladnijeg zraka, a na već postojeći topliji i vlažniji, nerijetko padavine su jačeg intenziteta, pri čemu u Krajini na nadmorskim visinama iznad 200-300 metara visine se očekuje njihov prelazak u susnježicu i gusti snijeg uz stvaranje manjeg snježnog pokrivača, a ozbiljnijeg (≥20 cm) u gorskim predjelima često praćen jakim sjevernim vjetrom koji će otežavati saobraćaj preko planinskih prijevoja uz snježne zapuhe, stoga pažljivo ukoliko krećete na put te nipošto bez zimske opreme.

Padavine postepeno slabe u petak, ali temperature zraka ostaju dosta niže u odnosu na uobičajene za kraj marta. Iako po odmicanju fronte neće odmah izvedriti, preporuka je da se rane, rascvale i osjetljive kulture zaštite koliko je to moguće, budući da hladniji period se ne može isključiti sve do sredine aprila, a period ispred nas pratiti prohladna jutra.

