Iran demantuje da je pregovarao sa Trumpom: To je manipulacija

Baghaei je u komentarima za državnu novinsku agenciju IRNA rekao da su “primljene poruke od nekih prijateljskih zemalja u vezi sa zahtjevom SAD-a za pregovore o okončanju rata”. Iran je, kako je naglasio, upozorio na ozbiljne posljedice ukoliko dođe do napada na ključnu energetsku infrastrukturu.

Predsjednik iranskog parlamenta, Mohammad Bagher Ghalibaf, također je potvrdio da razgovora sa SAD-om nije bilo. “Nisu održani nikakvi pregovori, a lažne vijesti se koriste kako bi se manipulisalo finansijskim i naftnim tržištima, dok SAD i Izrael pokušavaju izaći iz teške situacije u kojoj su se zatekli”, rekao je Ghalibaf,pišu Vijesti

On je dodao da Iran zahtijeva potpuno i pravedno kažnjavanje svakog agresora.

