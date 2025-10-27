BiH

Cvijanović predlaže da se zaposlenim u institucijama BiH uplati po 1.000 KM

Objavljeno prije 48 minuta

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se sa ministrom finansija BiH Srđanom Amidžićem kako bi razgovarali o vraćanju budžeta u ustavne okvire.

– Razgovarala sam danas sa ministrom finansija BiH o tome kako da vratimo budžet u ustavne i zakonske okvire i kako da se radnici u institucijama dijelom obeštete za izostanak povećanja plata, istakla je Cvijanović u objavi na društvenoj mreži X.

Stav, kaže Cvijanovićeva, je da s obzirom na raspoloživost finansijskih sredstava svaki radnik treba da dobije jednokratnu naknadu u visini od 1000 KM neto, a da nakon toga po usvajanju budžeta nastave primati svoju zakonski uvećanu platu.

– Naš prijedlog je, također, da se jednokratna naknada ne odnosi na funkcionere, navodi Cvijanović, prenosi Novi.


