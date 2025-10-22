BEĆIROVIĆ S GINKELOM: Nastavak strateškog partnerstva BiH i SAD

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović održao je sastanak s otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Bosni i Hercegovini Johnom Ginkelom, saopšteno je iz Kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

U saopštenju se navodi da se Bećirović zahvalio na snažnoj i dosljednoj podršci SAD-a Bosni i Hercegovini na putu ka članstvu u NATO i EU, što predstavlja garanciju za mir i sigurnost u našoj državi.

Naglašena je važnost nastavka strateškog partnerstva s ciljem jačanja stabilnosti, sigurnosti i napretka u Bosni i Hercegovini i regiji.

Istaknuto je da je to i najbolji okvir za privlačenje direktnih inozemnih investicija, te snaženje cjelokupne ekonomske saradnje između dvije države.

Također, posebno je istakao važnost projekta Južne interkonekcije, kao transformativnog energetskog projekta s ciljem osiguranja energetske nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Otpravnik poslova Ambasade SAD u Bosni i Hercegovini John Ginkel je naglasio da će SAD nastaviti pružati podršku demokratskim institucijama i reformskim procesima u Bosni i Hercegovini. Dodao je da SAD ostaju čvrsto opredijeljene za podršku nezavisnosti, suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru Bosne i Hercegovine.

Sagovornici su konstatirali da je od suštinskog značaja nastavak zajedničkog rada na jačanju vladavine prava, unapređenju ekonomskih prilika i kreiranju stabilnog okruženja za sve građane Bosne i Hercegovine, saopšteno je.

