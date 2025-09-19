Na bh. cestama blizu 1,3 miliona vozila

Saobraćajne nesreće u BiH s poginulim i povrijeđenim putnicima su skoro svakodnevne, a osim stanja cesta i nepoštivanja saobraćajnih propisa, stanje voznog parka značajno pridonosi crnim statističkim podacima.

Broj vozila na bh. cestama raste, pa su u prošloj godini ukupno registrirana 1.295.224 vozila, što je za 61.441 više nego godinu ranije.

Vozni park

Prema analizi BIHAMK-a, na području FBIH registrirana su 777.993, u RS 476.077, a u Distriktu Brčko 41.154 motorna i priključna vozila. Na saobraćajnicama su 1.094.992 putnička automobila, 104.392 teretna vozila, 28.068 mopeda i motocikala, 4.313 autobusa, te 63.459 ostalih vozila. Po broju registriranih vozila prednjače KS (177.108), TK (157.243) i ZDK (124.325), dok ih je najmanje u Posavskom (12.009) i BPK Goražde (8.181).

Zabrinjava podatak da je prosječna starost motornih vozila u BiH 17 godina. Na cestama je više od osam posto vozila proizvedenih do 1991. godine, 21,08 posto vozila s Euro 3 i 22,54 posto sa Euro 4 motorima, dok vozila s Euro 5 i Euro 6 motorima čine gotovo 38 posto ukupnog broja.

Sarajlić: Manjkavost sistema. Ustupljena fotografija

– Starost voznog parka u BiH nije se mnogo mijenjala u posljednjem desetljeću. Naglasak kod ovog problema treba staviti na tehničku ispravnost. Vozila koja se nađu na cestama moraju biti tehnički ispravna, i tu ne smije biti kompromisa. Manjkavost sistema je da, poslije teških nezgoda gdje su oštećeni vitalni dijelovi vozila, nakon popravke vozilo ne mora proći tehnički pregled da bi se ponovo našlo na putu. Ne smije se dopustiti da takva vozila učestvuju u saobraćaju – kaže Mirzet Sarajlić, sudski vještak saobraćajne struke.

Blagi rast

U BiH saobraća 960.946 “dizelaša” i 292.664 vozila s benzinskim motorima, dok broj električnih vozila tek blago raste. Sarajlić naglašava da je zagađenje zraka drugi problem koji uzrokuje star vozni park.

– Vozila koja imaju određene euro norme s vremenom oštete sisteme koji omogućavaju rad DPF filtera ili EGR ventila, pa se veliki broj vozača odluči za njihovo uklanjanje. Prilikom tehničkog pregleda potrebno je pogledati ispravnost aktivnih sigurnosnih elemenata, kao što su sistem za zaustavljanje, upravljanje i drugih, a mjerenjem nivoa ispušnih plinova, kao i povremenim kontrolnim mjerenjima, ispitati da li se zagađenje koje ispušta vozilo nalazi u granicama koje su dopuštene. Fokus treba biti na tehničkoj ispravnosti i većem broju kontrola, jer je evidentno da je veliki broj nezgoda uzrokovan tehničkom neispravnošću vozila – ističe Sarajlić.

Volkswagen dominira

U prošloj godini prvi put registrirano 109.926 novih ili polovnih, uvezenih vozila.

Brend Volkswagen i dalje je najzastupljeniji na tržištu (30,17 %), a slijede ga Škoda (7,81 %) i Mercedes (6,89 %), te Opel, Audi, Peugeot i Renault, kao i BMW, Citroen i Volvo s manjom zastupljenošću.

