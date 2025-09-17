BiH

Sud ukinuo zabranu štrajka u SKB Mostar

Županijski sud u Mostaru ukinuo je mjeru osiguranja kojom je Nezavisnom sindikatu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar bila zabranjena organizacija i provođenje štrajka, potvrđeno je za N1.

“Čim sindikatu bude uručeno rješenje Županijskog suda, odmah će započeti štrajk u SKB-u Mostar, a nakon toga kreću pripreme za najmasovniji štrajk zdravstvenih radnika pred Vladom HNŽ”, potvrdio je za N1 Dalibor Vuković ispred Koordinacije sindikata zdravstvenih radnika u HNK.

Podsjetimo, Općinski sud u Mostaru je 19. augusta donio Rješenje o određivanju mjere osiguranja kojom je Nezavisnomu sindikatu zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, kao reprezentativnomu sindikatu, zabranio štrajk i provedbu štrajka te poduzimanje bilo kakvih daljnjih aktivnosti u svezi s organiziranjem štrajka.

Provođenje štrajka je nastavljeno u Kantonalnoj bolnici dr. Safet Mujić, Mostar, Općoj bolnici Konjic, Domu zdravlja Mostar, Domu zdravlja Stari Grad i Domu zdravlja Čitluk jer oni nisu dobili nikakvu obavijest od strane suda.

Tokom navedenog perioda sindikati su nekoliko puta naglašavali kako se na njih vrši pritisak od strane ravnatelja te ministarstva.


