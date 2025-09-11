Nabujala Neretva odnijela mostić ispod Starog mosta u Mostaru

Šteta je u velikoj mjeri zabilježena i u Mostaru, a na objavama na društvenim mrežama i u lokalnim medijima objavljeno je da je nabujala Neretva odnijela drveni most koji se nalazio na platou ispod Starog mosta, UNESCO-vog simbola tog grada.

Kako je vidljivo na snimci, drveni most je potpuno uništen i odnesen je niz rijeku. Žal najviše osjećaju građani budući da je taj most bio popularno okupljalište kako za njih tako i za brojne turiste koji u velikom broju posjećuju Mostar i koji su iz neke drugačije perspektive mogli uživati u pogledu na Stari most.

Kako su naveli građani, nedostatak ovog drvenog mosta falit će i zbog njegove praktične primjene, ali i simbolične i turističke vrijednosti.

Važno je istaći da su obilne padavine prouzrokovale poplave na više lokacija u HNK te da su zabilježene štete na infrastrukturi u nekoliko gradova i manjih mjesta.

Kako prenose lokalni mediji, iz Službe za Hitnu medicinsku pomoć su naveli da nije bilo ljudskih žrtava niti da su imali intervencija u vezi sa posljedicama snažnog nevremena.

Snažno nevrijeme izazvalo je ozbiljne štete u Mostaru, a dijelovi prigradskih naselja ostali su bez struje zbog problema na trafostanici u Miljkovićima. Trenutno su bez struje naselja Miljkovići, Kozica, Međine, Troskoti, Žovnica i Polog.

Službe EPHZHB i EPBiH rade na rješavanju problema u opskrbi električnom energijom. Vatrogasci su na terenu, gdje ispumpavaju vodu, pilaju grane i uklanjaju stabla kako bi osigurali prohodnost cesta i sigurnost građana. Sanacija će potrajati, na terenu su i Oružane snage BiH, a u raščišćavanju veliku pomoć pružaju i građani, Prenosi N1.

