Život ih konačno nagrađuje: Ovih 6 znakova 13. maja skidaju teret sa leđa i ulaze u period velike sreće

Nekad život sam skloni ljude i situacije koje nas samo iscrpljuju, i tek tada shvatimo koliko nam je lakše da dišemo. Upravo takvu energiju nosi 13. maj po kineskom horoskopu, piše naj žena.

Ovo je dan kada mnogi konačno skidaju ružičaste naočare, prestaju da jure ono što ih ne želi i okreću se sebi. Možda nešto neće ispasti onako kako ste planirali, ali baš u tome se krije sreća.

Za ovih šest znakova srijeda donosi veliko olakšanje, dobre vijesti i osjećaj da stvari konačno dolaze na svoje mjesto.

Svinja

Ako ste rođeni u znaku Svinje, moguće je da ćete se iznenada „ohladiti“ od nekoga ili nečega što vas je dugo držalo emotivno zarobljene.

Biće dovoljna jedna rečenica ili nečiji postupak da vam sve klikne u glavi.

I znate šta je najbolje? Umjesto tuge, osjetit ćete ogromno olakšanje. Kao da ste konačno skinuli teret sa leđa i vratili energiju sebi.

Konj

Konje u srijedu čeka jedno veliko „znao sam!“.

Saznat ćete da vas osjećaj nije varao i da ste od početka bili u pravu za neku osobu ili situaciju.

Umjesto nerviranja, proradiće vam samopouzdanje. Počet ćete više da vjerujete sebi, a to će vam donijeti sreću i u poslu i u privatnom životu.

Zmija

Zmijama će nešto propasti u poslednjem trenutku – plan, dogovor ili viđanje. Iako će vam u prvi mah biti krivo, vrlo brzo ćete shvatiti da vas je život zapravo sklonio od pogrešne priče.

Na kraju dana bićete zahvalni što se sve dogodilo baš tako kako jeste, piše YourTango.com.

Majmun

Majmunovi konačno prestaju da jure nečiju pažnju.

U jednom trenutku samo će vam „prekipeti“ i shvatićete da ne želite više da se dokazujete nekome ko ulaže minimum truda.

I baš tada dolazi neko ko vas vidi, čuje i želi bez igrica.

Zec

Zec će 13. maja dobiti potvrdu za nešto što je odavno osećao u stomaku.

Možda ste se danima preispitivali i pokušavali da ignorišete intuiciju, ali sada više nema dileme.

Dobra stvar je što vam ta istina donosi mir. Konačno prestajete da vrtite iste misli u glavi i okrećete se lepšim stvarima.

Pas

Psi bi mogli da se razočaraju u nekoga od koga su mnogo očekivali, ali će se vrlo brzo pokazati da je to zapravo bila dobra stvar.

Umjesto da čekate druge, počećete sami da donosite odluke – i baš tada vam se otvaraju mnogo bolja vrata nego što ste mislili.

Do kraja dana shvatit ćete da vas je život samo gurnuo tamo gdje treba da budete.

