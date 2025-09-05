Preminuo ratni medicinar Abaz Tabaković iz Srebrenice: U vrijeme agresije na BiH pomagao unesrećenima

Abaz Tabaković iz Srebrenice preminuo je nakon duže i teške bolesti na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, gdje se liječio tokom protekla dva mjeseca.

On je bio ratni medicinar, a u najtežim vremenima je pomagao, rame uz rame s drugim ljekarima i tehničarima, spašavao živote u ratnom paklu.

Kolege iz Doma zdravlja Srebrenica oprostile su se od njega. On je tamo radio po povratku u rodni grad. U misiji pomaganja ljudima Abaz je bio angažovan i preko Kuće dobrih tonova, pružajući zdravstvenu pomoć stanovnicima srebreničkih sela, bez obzira na njihovu nacionalnost.

– S velikom tugom obavještavamo kolege i prijatelje da nas je napustio naš dragi saradnik i kolega Abaz Tabaković. U ime svih zaposlenih u JZU Dom zdravlja Srebrenica izražavamo iskreno saučešće njegovoj porodici i prijateljima. Neka mu je vječna slava i hvala – objavio je menadžment Doma zdravlja na društvenim mrežama.

Život je provodio u mjestu Osatica kod Srebrenice, gdje je radio kao medicinski tehničar u seoskoj ambulanti. Prije dvije godine doživio je težak gubitak, kada je ostao bez sina, a nakon toga njegov život nikada više nije bio isti.

Iza njega ostaju supruga i sin. Srebrenica i cijelo Podrinje Abazu i njegovim saborcima iz ratne bolnice duguju veliku zahvalnost i priznanje za ono što su učinili, a što im nikada nije formalno priznato. U nemogućim uslovima spasili su brojne živote, a mnogi od njih danas žive rasuti širom svijeta.

