Temperatura danas do 33 stepena: Pročitajte i kakvo će vrijeme biti do sljedećeg utorka

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Sokolac 10; Drvar, Livno 12; Bihać, Bugojno i Srebrenica 14; Ivan Sedlo i Sanski Most 15; Banja Luka, Jajce, Sarajevo, Tuzla i Zenica 16; Doboj i Prijedor 17; Zvornik 18; Bijeljina 19; Gradačac i Trebinje 20; Mostar 22°C.

Bioprognoza: Opće biometeorološke prilike bit će povoljne za većinu populacije. Stabilno i pretežno sunčano vrijeme uz ugodne temperature zraka, naročito u unutrašnjosti zemlje, pozitivno će uticati na raspoloženje, radnu sposobnost i opšte zdravstveno stanje ljudi. Moguće tegobe mogu osjetiti hronični bolesnici, posebno osobe s kardiovaskularnim i respiratornim tegobama, zbog jutarnje magle u kotlinama i uz riječne tokove. Također, više temperature na jugu zemlje mogu izazvati nelagodu kod osjetljivijih osoba, posebno u najtoplijem dijelu dana. Preporučuje se laganiji način oblačenja, redovno uzimanje tečnosti i izbjegavanje većih fizičkih napora tokom popodnevnih sati na jugu zemlje.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle ili niske oblačnosti. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31°C, na jugu zemlje do 33°C. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 29°C.

U subotu u Bosni pretežno oblačno prije podne. U jutarnjim satima lokalno je moguća kiša na području Krajine, sjevernim i centralnim područjima, U drugom dijelu dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 27°C, na jugu zemlje do 33°C.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle ili niske oblačnosti. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 29°C, na jugu zemlje do 32°C.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini preovladavaće pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 32°C.

U utorak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod, prenosi Radiosarajevo.

