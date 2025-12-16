Jedan jednostavan trik za blistavu mikrovalnu

Skuhane mahunarke ili supa ponekad mogu ostaviti unutrašnjost pećnice u katastrofalnom stanju, a prosipanje kaše često stvara dodatne probleme.

Jednostavna voda sa sapunom rijetko kada uspije ukloniti tvrdokorne mrlje, naročito ako su dugo prisutne. Međutim, jedan korisnik Reddita podijelio je praktične savjete koji, kako tvrdi, “promijenili njegov život” kada je u pitanju čišćenje mikrotalasne.

Prema njegovom savjetu, čišćenje površina mikrovalne pećnice sa filterom može biti jednostavno. Potrebno je zagrijati zdjelu s vodom i limunom u mikrovalnoj tri do pet minuta, a zatim tim parom obrisati mrlje, koje će se ukloniti “bez problema”. Filter se može očistiti potapanjem u toplu vodu s malo deterdženta i dodatkom sode bikarbone, čime se, prema korisniku, filteri vrate u stanje kao novi.

Korisnik Reddita preporučuje i upotrebu mikrofiber krpa za čišćenje, koje su efikasnije od papirnih ubrusa. Također, savjetuje prskanje tuša odmah nakon korištenja, jer to značajno smanjuje potrebu za naknadnim ribanjem i čišćenjem. Ovi mali trikovi mogu uštedjeti vrijeme i olakšati održavanje kuhinje i kupatila.

Ostali korisnici podijelili su svoje metode održavanja kuće. Jedan je naveo da deglaziranje tave, dodavanje vode i kuhanje nekoliko minuta, može očistiti ostatke hrane bez napornog ribanja, što je posebno korisno nakon pripreme mesa ili jaja.

Drugi korisnik ističe univerzalnost usisivača za uklanjanje mrvlja, prašine, paučine, insekata, pa čak i za čišćenje drvenih površina i tapeciranih sofa.

Također, mnogi su se složili da je raspodjela kućanskih poslova tokom sedmice ključ uspješnog održavanja doma,pišu Vijesti

Jedan korisnik je pojasnio: “Jedan dan čistim kupatilo, drugi dan spavaće sobe i tako dalje. Lakše mi je tako nego provoditi sate čišćenja cijele kuće vikendom.”

Ovi praktični savjeti i trikovi pokazali su se korisnim za sve koji žele održavati svoj dom čistim uz minimalan napor.

