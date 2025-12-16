Australski premijer posjetio sidnejskog heroja Ahmeda: On je najbolje od naše zemlje..

Australski premijer posjetio je u utorak u bolnici Ahmeda al-Ahmeda, heroja pucnjave na plaži Bondi, pohvalivši njegove napore da pomogne u zaustavljanju najsmrtonosnijeg oružanog napada u zemlji u posljednjih nekoliko decenija.

Otac i sin su u nedjelju na plaži Bondi ubili 15 ljudi, ciljajući jevrejski festival kojim je obilježen početak Hanuke.

Snimci prikazuju prodavača voća kako se skriva između parkiranih automobila dok je pucnjava trajala, a zatim kako otima pušku iz ruku jednog od napadača.

– Izašao je da popije kafu i zatekao se u trenutku kada su ljudi ubijani pred njegovim očima – rekao je premijer Anthony Albanese nakon posjete Ahmedu, koji je bio teško povrijeđen.

– Odlučio je djelovati i njegova hrabrost je inspiracija za sve Australce – dodao je Albanese.

Ahmed, you are an Australian hero. You put yourself at risk to save others, running towards danger on Bondi Beach and disarming a terrorist. In the worst of times, we see the best of Australians. And that's exactly what we saw on Sunday night. On behalf of every Australian, I… pic.twitter.com/mAoObU3TZD — Anthony Albanese (@AlboMP) December 16, 2025

Ahmed je više puta ranjen u rame nakon što se fizički sukobio s jednim od napadača.

Albanese je rekao da će Ahmed u srijedu “biti podvrgnut dodatnoj operaciji”.

– U trenutku kada smo svjedočili počinjenom zlu, on se ističe kao primjer snage ljudskosti – rekao je premijer. “Mi smo hrabra zemlja. Ahmed al-Ahmed predstavlja najbolje od naše zemlje.”

Prikovan za krevet i s kisikom u nosu, Ahmed se kratko obratio svima koji su mu uputili podršku u videu koji se u utorak ujutro proširio društvenim mrežama.

– Cijenim trud svih – rekao je Ahmed na arapskom jeziku, prema prijevodu koji je objavio turski javni emiter TRT World.

– Neka vas Allah nagradi i podari vam zdravlje – rekao je. “Ako Bog da, vratit ćemo vam se s radošću. Hvala vam na trudu.”

Ahmed, otac dvoje djece, stigao je u Australiju iz Sirije prije gotovo deset godina, prenijeli su lokalni mediji.

Njegova majka je u ponedjeljak za australski ABC izjavila da se “stalno okrivljavala i plakala” kada je primila poziv da joj je sin ranjen u “nesreći”.

– Vidio je da ljudi umiru i gube živote, i kada je tom čovjeku ponestalo municije, uzeo je oružje od njega, ali je tada pogođen – rekla je. “Molimo se da ga Bog spasi.”

Podrška Ahmedu stiže iz cijelog svijeta, uključujući i američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je pohvalio njegovu nevjerovatnu hrabrost.

Online kampanja za prikupljanje sredstava prikupila je više od 1,9 miliona australskih dolara (1,2 miliona američkih dolara) za Ahmedove medicinske troškove, pišu Vijesti.ba.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari