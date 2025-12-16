Sarajevo ponovo među najzagađenijim gradovima svijeta

Prema najnovijim podacima, Sarajevo zauzima treće mjesto na listi najzagađenijih gradova, s indeksom kvaliteta zraka od 204.

Na stranici udruženja Eko akcija navedeno je da je trenutni kvalitet zraka u Sarajevu opasan za sve građane, bez izuzetka.

Iz Eko akcije upozoravaju da boravak na otvorenom treba svesti na minimum te da se treba izbjegavati bilo kakav fizički napor. Posebno su ugrožene trudnice, djeca, starije osobe te osobe koje imaju probleme s disajnim putevima ili srcem, kojima se savjetuje da ostanu u zatvorenim prostorima.

Po zagađenosti zraka ispred Sarajeva su samo indijski Delhi na prvom sa indekosm 320 i pakistanski Lahore na drugom mjestu sa indeksom od 250.Osim Sarajeva, visok nivo zagađenja zraka zabilježen je i u brojnim drugim gradovima, među kojima su Ilijaš, Tuzla, Zenica, Vogošća, Gacko, Kakanj, Visoko, Travnik, Lukavac, Maglaj, Doboj, Livno, Banja Luka i Živinice.

Zagađen zrak predstavlja ozbiljnu prijetnju po zdravlje i direktno je povezan s bolestima koje mogu imati smrtonosne posljedice. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, Bosna i Hercegovina se nalazi na samom vrhu evropske liste po broju smrtnih slučajeva povezanih sa zagađenjem zraka, dok je na globalnom nivou druga, odmah iza Sjeverne Koreje.

Dugotrajna, ali i kratkotrajna izloženost zagađenom zraku povećava rizik od respiratornih infekcija, srčanog i moždanog udara, kao i raka pluća. Posebno su ugroženi hronični bolesnici.

Najštetnije su lebdeće čestice PM2.5, koje mogu prodrijeti duboko u pluća i izazvati ozbiljne zdravstvene posljedice, čak i nakon kraćeg perioda izloženosti.

