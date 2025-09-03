Severe Weather | Objavljena prognoza za snijeg ove zime: Očekuje nas vremenski fenomen

Ovaj fenomen utiče na globalne obrasce temperature, padavina i snježne padavine, a stručnjaci već daju predviđanja za nadolazeću sezonu, piše Severe Weather Europe.

Šta je La Niña i kako utiče na vrijeme?

La Niña je hladna faza ENSO ciklusa u ekvatorijalnom dijelu Tihog okeana, koja se smjenjuje s toplijom fazom, El Niñom, svake 1-3 godine. Trenutni podaci NOAA CRW pokazuju hladnije površinske vode u centralnom i istočnom dijelu ENSO regije, što predstavlja početak formiranja slabijeg, ali značajnog La Niña događaja za zimu 2025/2026.

La Niña utiče na tropske padavine, obrasce pritiska i atmosferu u cijelom svijetu, čime se mijenjaju i temperature i snježne padavine, posebno u Sjevernoj Americi. Iako Evropa ne osjeća direktan utjecaj ovog fenomena, globalni klimatski obrasci mogu donijeti određene promjene i na našem kontinentu.

Predviđanja snježnih padavina za Evropu

Prema najnovijim prognozama vodećih sezonskih modela ECMWF i UKMO, u Evropi se za period novembar-januar očekuje uglavnom ispodprosječne količine snijega. Ipak, pojedini dijelovi Skandinavije i južni dijelovi Velike Britanije mogli bi imati više snijega od prosjeka.

Novembar – Većinom ispodprosječne snježne padavine, uz male izuzetke u Skandinaviji.

Decembar – Manje snijega nego obično u većini Evrope; povećane padavine u centralnom Balkanu, južnoj Velikoj Britaniji i dijelu Skandinavije.

Januar – Poboljšan potencijal za snijeg u velikom dijelu kontinenta, naročito u centralnim područjima i Velikoj Britaniji, usljed utjecaja visokog pritiska na sjeveru koji donosi hladniji zrak.

Ova predviđanja pokazuju kako La Niña može indirektno utjecati i na evropske vremenske uvjete, iako je njen glavni utjecaj u Sjevernoj Americi i Kanadi, prenosi Radiosarajevo.

