Prognoza za naredne dane: Još neko vrijeme uživamo u ljetu

“Samo sutra prolazna kiša ponegdje. Dnevni maksimum ispod prosjeka uz vrlo svježe noći. Od srijede toplije i u drugom dijelu sedmice ponovo vrućina. Postepena promjena vremena se očekuje od 30. augusta dok se osjetnije osvježenje očekuje oko 2. septembra”, naveo je Čubrilo u Facebook objavi.

Dodao je da će se u narednih nekoliko dana preko našeg dijela Europe održavati sjeverozapadno vazdušno strujanje.

“Tako da će ostati svježe i promjenljivo oblačno vrijeme. U toku noći ka nedelji na sjeveru regiona, sutra ponegdje nad planinskim predjelima i južnom Jadranu kiša ili grmljavinski pljuskovi. Duvat će slab do umjeren, sjeverozapadni vjetar, a duž primorja bura i maestral. Maksimumi od +18 do +27 stepeni Celzijusa, dok će noći biti vrlo svježe uz minimum od +5 do +15 stepeni Celzijusa” poručio je Čubrilo.

Naglasio je da će oko srijede (27. augusta, op.a.) do Europe pristići ostaci tropskog ciklona (uragana) Erin i sa sobom povući subtropsku vazdušnu masu uz formiranje jakog ciklona zapadno od Velike Britanije,pišu Vijesti

“U ovakvim uslovima ka nama će sa juga početi pristizati osjetno topliji vauzduh te bi u srijedu maksimumi bili uglavnom oko +29 stepeni Celzijusa, a u drugom dijelu sedmice bi se vratile ljetnje vrućine uz maksimume od +28 do +36 stepeni Celzijusa. Sudeći prema trenutnim prognostičkim kartama vrućina neće dugo trajati i već 30. augusta treba očekivati destabilizaciju atmosfere uz grmljavinske pljuskove i manje osvježenje, dok se oko 2. septembra uz kišu i grmljavinu očekuje osjetnije osvježenje. Do sljedeće srijede relativno svježe, posebno noću, zatim kraći topao talas. Kao što sam toliko puta do sada napomenuo – svi iznijeti podaci i procjene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite državne prognostičke zavode”, poručio je Čubrilo.

