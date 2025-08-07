Stiže novi toplotni val u BiH: Temperature će rasti do 40°C, evo kada će biti najtoplije

Temperature zraka izmjerene u 8:00 sati (°C): Bjelašnica 8; Sokolac 11; Jajce 13; Bihać, Bugojno, Ivan Sedlo, Sanski Most i Tuzla 14; Banja Luka, Livno, Zenica i Zvornik 15; Sarajevo 16; Gradačac 18; Mostar i Trebinje 23°C.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu o umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30°C, na jugu zemlje do 33°C.

U Sarajevu sunčano uz malu o umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 28°C.

U petak 8.8.2025. u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje od 19 do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34°C, na jugu zemlje do 36°C.

U subotu 9.8.2025. u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 25°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38°C.

U nedjelju 10.8.2025. u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20°C, na jugu zemlje do 26°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40°C.

U ponedjeljak 11.8.2025. u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. Vjetar umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20°C, na jugu zemlje do 26°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 38°C, na jugu zemlje do 40°C. prenosi Radiosarajevo.

Facebook komentari