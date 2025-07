Zenički rudari zbog neisplaćenih plaća zakazali protest u Sarajevu

Protest će, kako je najavio, početi 21. jula u 11 sati i trajat će do ispunjenja radničkih zahtjeva.

– Isplate plaća i tekući troškovi moraju se plaćati. Tačno je da je krajnji rok za isplatu junske plaće 25. juli, ali mi smo ranije plaću dobivali do 15-og za prethodni mjesec. Drugo je što mi čekamo do krajnjeg roka, ali s obzirom koliko to sve sporo ide, u zahtjevu smo naveli i isplatu junske plaće. Moraju se riješiti i penzioneri iz prošle godine. Ljudi čekaju i po 18 mjeseci. Ima ljudi koji su otišli, napustili preduzeće i snašli se te nije riješena uplata doprinosa ni za njih – naveo je Duraković.

Pita i gdje je najavljeni zakon o zatvaranju RMU Zenica te kada će biti operativna sredstva iz kredita Svjetske banke, odnosno kada će biti dostupna RMU Zenica.

Dodaje da su proteste pred zgradom Vlade FBiH najavili i tokom protesta ispred upravne zgrade koji je održan 7. jula, a od tada je riješeno, kako je naveo, samo pitanje prava na zdravstvenu zaštitu i ovjeru knjižica za preostalih 525 radnika tog preduzeća.

– To je problem koji smo riješili na nižem, odnosno kantonalnom nivou. Ovjera knjižica ponovo nam je omogućena, ali to ne znači da nam ponovo neće biti obustavljena, ako se ne budu izmirivale obaveze – kaže Duraković.

Radnici su u proteklom period radili na izvlačenju opreme te “širokog čela” iz jame “Raspotočje”, koja će biti prodata i instalirana u tuzlanski rudnik Kreka. Zbog obustave rada, sada samo obavljaju obavezne inspekcijske poslove predviđene za vrijeme obustave rada., prenosi N1.

