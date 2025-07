Schmidt: Iz Srebrenice danas šaljemo signal cijelom svijetu

Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt obratio se na komemoraciji za žrtve genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine.

“Ovdje smo da odamo počast žrtvama genocida. Odavanje počasti je čuvanje dostojanstva žrtava, ali i onih koji su pretrpjeli toliko pokušaja negiranja ili relativizacije genocida, ili bilo kojeg drugog zločina protiv čovječnosti. Preživjelima genocida odajem počast zbog njihove humanosti koja je za primjer svima nama. Hvala vam što nikada ne odustajete“, započeo je Schmidt, pa nastavio:

“Hvala vam što ste pozvali nas, nas koji 1995. godine nismo intervenisali protiv Mladića i njegovih saučesnika u ovim užasnim gašenjima tolikog broja života. Ovdje smo došli iz cijelog svijeta kako bismo bili sa vama. Srebrenica ne može biti zaboravljena, nadam se da ćemo uputiti signal cijelom svijetu da postoji mogućnost i oplakivati, a istovremeno raditi na boljoj budućnosti“.

Schmidt je naglasio kako je vrlo bitno što je Generalna skupština UN-a usvojila Rezoluciju o genocidu u Srebrenici.

“Ovo je važan temelj za izgradnju povjerenja, o istini i pravdi o Srebrenici. Razgovarajmo sa mlađim naraštajima o onome što se dogodilo i radimo na pomirenju. Duboko suosjećamo sa porodicama sedam žrtava koje će danas biti ukopane”.

“Srebrenica i cijela BiH trebaju biti mjesto života i mjesto nade za buduće naraštaje u okviru Evropske unije. Za to je temelj Dejton i teritorijalni integritet ove zemlje. Potrebne su izmjene i unapređenja, ali to treba realizovati zajednički, a ne jednostrano. To je i recept za pomirenje i princip da se više nikada ne ponovi“, zaključio je Schmidt, pišu Vijesti.ba.

