Nermin Nikšić, premijer FBiH i predsjednik SDP-a: Dodik se predao Sudu i Tužilaštvu BiH

Deveti kongres Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine završen je u subotu tako što je predsjedniku SDP-a Nerminu Nikšiću mandat produžen do marta 2027. godine. Nikšić je dobio gotovo jednoglasnu poruku delegata Kongresa.

Lagao bi, kaže u intervjuu za „Dnevni avaz“, kada bi rekao da mu nije drago zbog tako izražene podrške i povjerenja koje su mu dali delegatkinje i delegati Devetog kongresa, međutim, kako ističe, s druge strane to je dodatna odgovornost i obaveza.

Podrška rezultatima

– Cijenim ovo, kao i podršku rezultatima rada naših zastupnica i zastupnika, te ministrica i ministara na svim nivoima vlasti. Rekao sam i prekjučer u svom obraćanju da odluka treba biti samo njihova, oni najbolje znaju da ih nisam lobirao, a i da je bilo drugačije, otišao bih ponosan bez ikakve ljutnje. Velika mi je čast što je odluka donesena na prijedlog predsjednika kantonalnih organizacija, kao i da je prijedlog donesen apsolutnom podrškom delegata, što puno govori. Sada nas čeka još puno posla kroz izvršnu i zakonodavnu vlast, kako bismo na izbore 2026. godine mogli izaći ponosni zbog onoga što smo u ovom mandatu uradili – kaže nam Nikšić.

Govoreći o tome šta će biti njegov glavni zadatak i prioritetni cilj kada je u pitanju vođenje stranke, Nikšić navodi kako SDP BiH sigurno spada među uređenije političke subjekte u BiH, što je pokazao i ovaj kongres.

– Čak 899 delegatkinja i delegata je iskoristilo svoje pravo da bira elektronskim putem, a njih 819 je i prisustvovalo Kongresu. Zadovoljstvo je voditi partiju koja je jučer iskazala jedinstvo i opredijeljenost da nastavimo s partnerima graditi Bosnu i Hercegovinu po mjeri svih njenih ljudi. Sada nam predstoji konstituiranje organa SDP BiH, prije svega Glavnog odbora, u skladu s našim odrednicama kad je u pitanju spolna, teritorijalna, nacionalna i starosna struktura. Također, paralelno s tim provest ćemo izbore na ostalim nivoima organiziranja, kako bismo formirali tim ljudi koji će od zadnjeg kvartala ove godine u punom kapacitetu krenuti s pripremama za sljedeće opšte izbore. Naravno da će ključ SDP-ove kampanje biti rezultati rada naših ljudi u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti.

Predao se

Komentirajući pojavljivanje predsjednika RS Milorada Dodika u Tužilaštvu BiH te ukidanje pritvora prema njemu, ali i brojne oštre reakcije i kritike na rad pravosuđa, Nikšić kaže da se nakon tri i po mjeseca napadanja, potcjenjivanja, vrijeđanja države i njenih institucija, prisiljavanja poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske da donose neustavne zakone, prijetnji SIPA-i, i šta sve ne, Dodik predao institucijama države Bosne i Hercegovine, priznao Sud i Tužilaštvo, priznao pravni poredak Bosne i Hercegovine.

– Dakle, nije se tek pojavio nego se predao organima države, svidjelo se to njemu pa i nekom drugom, ili ne. Dao je izjavu, prestali su razlozi za mjeru pritvora, ima mjeru javljanja u policijsku stanicu u Laktašima i postupak za krivično djelo napada na ustavni poredak se nastavlja. To znači da će se odazivati pozivima tužioca i Suda. To su činjenice. Naravno, kod nas se odmah pojave spekulacije da to nije to i svi se bavimo time. Želim vrlo jasno poručiti da bi bio poraz pravosuđa u Bosni i Hercegovini i pucanj u pravnu državu ako je osim ovih činjenica priznavanja i dolaska pred Sud i Tužilaštvo dogovoren bilo kakav ustupak od drugostepenog suda. Ni na koji način ne želim prejudicirati odluku Apelacionog vijeća povodom žalbe Milorada Dodika na prvostepenu presudu, ali svako miješanje i utjecaj od bilo koga na ishod, što se mene tiče, mora biti tretirano kao udar na pravni poredak i ti ljudi ko god da su moraju biti pozvani na odgovornost. Iskreno se nadam da se radi samo o spekulacijama – ističe predsjednik SDP-a.

Odnosi Trojke su korektni

Osvrćući se na odnose između stranaka koji čine Trojku, Nikšić cijeni da su vrlo korektni.

– Svjesni smo mi i svojih razlika, ali smo već odavno naučili kako da ih prevaziđemo. Kad su pitanju odnosi s HDZ BiH nije nikakva tajna da ne gledamo isto na održavanje postojećeg stanja ili rekonstrukcije vlasti ma državnom nivou. Za razliku od toga na nivou Federacije ti odnosi su konkretniji i konstruktivniji, dogovaramo se oko aktivnosti u parlamentu i Vladi. Zadatak Vlade Federacije BiH ostaje isti – mirna, sigurna i pravedna Federacija BiH , bolji život za svakog čovjeka. U svakom slučaju, za povoljniji rasplet situacije je presudno važno da se u Federaciji napravi što stabilnije političko okruženje. Zajedno smo procijenili jako bitnim zadržati stabilnost Federacije, da većina u Federaciji radi svoj posao i da nastavimo na tom putu.

