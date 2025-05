Konaković: Dodik je najveći kočničar BiH, ali puno više šteti RS-u

Istakao je da bi potencijalno nova koalicija na nivou BiH donijela zemlji bolju budućnost, a ona smeta nacionalnim liderima koji kočenjem evropskog puta štite svoje ogromne imperije.

“Oni podižu tenzije pominjući sukobe i nisu im bitni građani koji bi ulaskom BiH u Evropsku uniju mnogo bolje živjeli”, ocijenio je Konaković u emisiji “MAT” BN televizije.

Kazao je da je Dodik najveći problem BiH, ali i entiteta RS.

“Trenutno najveći kočničar našeg progresa je Milorad Dodik. On puno više šteti Republici Srpskoj nego ja. On zaustavlja ekonomske procese, nove investicije, izvoz i sve ono što ljudima u našoj zemlji treba”, ocjenjuje Konaković, prenosi Klix.

Kaže i da je Dodik sarađivao s Trojkom dok BiH nije dobila zeleno svjetlo za pregovore sa Evropskom unijom.

“Dodik je sa nama izglasao sve zakone koji znače prenos nadležnosti jer je to Dejton dozvolio. Dejton nije sveto slovo. Dodik kaže da nema SIPA-e u Dejtonskom sporazumu. Pa nema ni CIA-e u američkom ustavu, ne postoje agencije. Tamo se kaže, ‘urediće se zakonima’. Dodik je glasao za sve zakone. Postojala su tri nacionalna ključa koja su bila potrebna da se te brave otvore. Dodik je donio ključ iz Republike Srpske i pomogao da se napravi Tužilaštvo i Sud BiH. Sad on to ne bi da priznaje jer se radi o njemu lično”, zaključuje Konaković.

