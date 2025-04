Dodik ponovo prijeti: ‘Desio se presedan, ako uskoro ne dođe do dogovora – BiH nema smisla!’

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik obrušio se na opoziciju iz RS koja ima namjeru da zamjeni SNSD u državnoj vlasti.

Dodik je kazao da opozicija navodno ima podršku stranaca i visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta, nazivajući ih izdajnicima, prenosi Raport.

Dodik i njegovi politički megafoni iz SNSD-a posljednjih dana intenzivirali su napade na opoziciju, a uglavnom ih povezuju sa Schmidtom tvrdeći da pripremaju teren za ‘izdaju RS’.

Bjegunac od bh. pravosuđa ponovio je dosadnu priču o tome da Schmidt nije visoki predstavnik tvrdeći da su se okupile neke ‘neformalne zemlje’ i postavile ga.

Dodao je da ‘stvar eskalira’, tako što je on nametao zakone i odluke, a onda se krenulo i u sudske postupke.

– Muslimani iz Sarajeva su prihvatili da sude po njegovim nalozima, i to nas podsjeća na vremena od prije 150 godina. U svakom slučaju, danas smo u jednoj općoj krizi u BiH, koja više podsjeća na rasturenu i propalu zemlju, nego na neku koja se može organizovati. Nama je važno da sačuvamo Republiku Srpsku i za to se i borimo. Oni koji tvrde da je Schmidt legalan, a dolaze iz RS, to govori iz svojih ličnih kalkulacija – navodi Dodik.

Opozicija iz RS, je kako Dodik navodi, prvo prihvatila Schmidta, a onda su ga se odrekli.

– Postoje i neke izjave o tome. Sada su se ponovo vratili u tu ljubav, te pokušavaju da opravdaju priču o popuni institucija. Ko im brani, ako misle da mogu? Јa mislim da ne mogu, ali ovdje je najviše izgubila BiH, muslimanska čaršija koja sećija i pokušava da progura politiku koja ne uspijeva. Ako ne dođe do brzog dogovora, BiH nema nikakvog smisla. Schmidt je grobar u BiH, rekao sam da se prijavi u RS, bit će istjeran, kao i njegov ministar. Ti prihvataš da ovdje neko dođe i bude glavni i da donosi zakone, a ti kažeš da je to okej, naprosto nemoguće. Tu nema ni logike, ni politike, a ni ljudstva, ali eto oni to rade – rekao je Dodik.

