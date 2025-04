Zastupnici Trojke: S bjeguncima se pregovara samo o predaji, Dodikova politička karijera se završava

“Jedini razgovor koji Dodik može imati je sa predstavnicima pravosuđa na temu njegove bezuvjetne predaje”, kazali su, ističući da “niko ozbiljan ne gaji iluziju da umjesto poštovanja pravosudnih i sigurnosnih institucija i podrške njihovom radu treba pregovarati sa bjeguncem”.

Oni vjeruju da reakcije iz međunarodne zajednice, koja počiva na vladavini zakona, pokazuju da se pravni obruč oko Dodika steže i da je kraj njegove političke vladavine na vidiku.

“Završava se politička karijera čovjeka koji se danas, osim sa Ustavom i zakonima, sukobljava sa onom istom međunarodnom zajednicom koja ga je dovela na vlast. On ne vidi problem u sebi nego u visokom predstavniku za koga je do nedavno tvrdio da ima pravo donijeti bilo koju odluku na osnovu prava koje mu daje Dejtonski sporazum u kojem je sadržana klauzula da je on konačni tumač Ustava Bosne i Hercegovine, ustava entiteta i zakona”, navode državni zastupnici”, poručili su.

Istaknuli su zahvalnost međunarodnoj zajednici što je podržala BiH, a posebno onima koji su uveli sankcije za rušenje ustavnog poretka.

“Zahvaljujemo svim državama na nepokolebljivoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine. Podržavamo sankcije Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Njemačke i Austrije koje su uvedene Miloradu Dodiku i njegovim saučesnicima u rušenju ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, te pozivamo i druge države da slijede njihov primjer”, zaključili su, prenosi Klix.

