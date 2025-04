Godišnjice: Na današnji dan 1992. godine formiran Bataljon TO Drežnica

Podršku pripadnicima MUP-a davalo je preko stotinu naoružanih dobrovoljaca koji su obezbjeđivali vitalne objekte na području MZ Drežnica. Krizni štab je pomno pratio situaciju u Bosni i Hercegovini, a posebno u Mostaru nakon dolska rezervista JNA od septembra 1991. godine.

Početkom aprila izvršena je agresija na Bijeljinu, Zvornik, Sarajevo od strane JNA i srpskih snaga, u Mostaru je 3.aprila detonirana cisterna puna eksploziva kod kasarne Sjeverni logor nakon čega počinje agresija i na Mostar.

Predsjedništvo RBIH proglasilo je stanje neposredne ratne opasnosti i dalo odobrenje općinskim štabovima TO za mobilizaciju.

U tom vremenu Krizni štab Mjesne zajednice Drežnica je aktivno djelovao u cilju zaštite mjesnog stanovništva i prostora MZ Drežnica.

Na današnji dan 1992. godine Predsjedništvo RBIH je donijelo odluku o formiranju Teritorijalne odbrane RBIH kao republičke oružane sile umjesto dotadašnje TO SRBIH. Za komandanta Teritorijalne odbrane BIH ( TO BIH ) imenovan je pukovnik Hasan Efendić.

Istog dana u Grudama na sjednici rukovodstva tzv HZHB na čelu sa Matom Bobanom donosi se odluka o osnivanju HVO-a. HZHB ne prihvata TO BIH kao svoju vojnu strukturu, smatrajući sve vojne formacije na teritoriji tzv HZHB nelegalnim i neprijateljskim.

Drežnica je površinski najveća Mjesna zajednica u Mostaru, kojeg je Boban odredio za sjedište tzv HZHB, utoliko je još važnija odluka koju je Krizni štab Drežnice tu večer 8. aprila 1992. godine usvojio, možda je to prva od dvije najvažnije odluke u historiji Drežnice.

Krizni štab se preimenuje u Ratni štab odbrane Drežnice i donosi naredbu da se na teritoriji MZ Drežnica formira jedinica formacijskog ustrojstva pješadijskog bataljona u sastavu Teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine u koji se priključuju isključivo dobrovoljci koji svojim potpisima potvrde pristup u jedinicu TO BIH, te sva druga lica koja izraze želju za pristupanje jedinicama TO BiH.

Za komandanta bataljona Drežnica imenovan je pukovnik u penziji Mustafa Beglerović.

Za zamjenika komandanta bataljona imenovan je Zijat Mušić, do tada angažovan u rezervnom sastavu MUP-a kao zamjenik komandira Policijske stanice Drežnica.

Za načelnika štaba bataljona imenovan je Edin Mušić zamjenik predsjednika Kriznog štaba Drežnica.

U skladu sa naredbom Kriznog/Ratnog štaba od 8.4.1992. godine o formiranju bataljona u narednih sedam dana na javnim skupovima koje je komanda bataljona organizovala u saradnji za područnim Kriznim štabovima, Bataljonu TO Drežnica dobrovoljno je pristupilo 474 borca, stavljajući na raspolaganje vlastito naoružanje i municiju.

U skladu sa odlukom Predsjedništva RBIH od 9.4.1992 da se sve do tada formirane jedinice u BIH stave pod jedinstvenu komandu TO BIH najkasnije do 15.4.1992. godine, te naredbom o Ratnog štaba odbrane Drežnica od 8.4.1992. godine, na dan 15.4.1992. godine završen je proces formiranja bataljona koji je u svom sastavu imao četiri pješadijske čete , 14 vodova i 42 desetine, te slijedećim komandnim ustrojstvom:

– Komandant bataljona pukovnik Mustafa Beglerović

– Zamjenik komandanta Zijat Mušić

– Načelnik štaba Edin Mušić

– Komandir Prve čete Ramiz Alić

– Komandir Druge čete Halil Ćućurović

– Komandir Treće čete Meho Pendić ( nešto ranije Đemal Mujić )

– Komandir Četvrte čete Ahmet Beglerović

Istog dana ( 15.4.1992. godine ) Ratni štab odbrane Drežnica donosi naredbu da se Samostalni bataljon Drežnica potčinjava Vrhovnoj komandi Štaba TO BIH i Štabu TO BIH Mostar. Obzirom da je komunikacija sa TO Mostar bila onemogućena, istom naredbom predviđena je subordinacija sa TO Jablanica i Konjic.

Naredbom Arifa Pašalića komandanta Prve mostarske brigade ARBIH (Prva mostarska brigada formirana je 13.jula 1992. godine ) broj : 329-1 od 31.8.1992 godine Samostalni bataljon Drežnica ulazi u sastav Prve mostarske brigade kao njen Četvrti bataljon u sklopu koje će izvršavati borbene zadatke i obaveze do sredine jula 1993. godine kada nakon deblokade Mostara ulazi u sastav 47. bbr kao Prvi bataljon.

Borci Treće i Četvrte čete bataljona Drežnica svečanu zakletvu položili su 15.9.1992. godine u Gornjoj Drežnici u prisustvu komandanta Prve mostarske brigade Arifa Pašalića.

Borci Prve i Druge čete, te ostalih jedinica Bataljona Drežnica zakletvu su položili 18.9.1992. godine u Donjoj Drežnici u prisustvu načelnika štaba Prve mostarske brigade Šemsudina Hasića.

Obzirom da se 15. april zvanično obilježava kao Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine, komanda bataljona Drežnica odredila 15. april kao Dan bataljona.

Bataljon Drežnica je prva armijska jedinica formirana u rangu bataljona na području Mostara koji je u više navrata odbio potčinjavanje Stožeru HVO-a u Mostaru, odbranio je svoju zonu odgovornosti površine 330 km2, sačuvao jedina dva mosta na Neretvi južno od Jablanice, sačuvao sjevernu kapiju Mostara i dao maksimalan doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine.

Neka je vječni rahmet svim šehidima i umrlim pripadnicima Bataljona Drežnica i Armije Republike Bosne i Hercegovine. Neka je vječni rahmet prvom komandantu bataljona brigadiru Mustafi Begleroviću i predsjedniku Kriznog/Ratnog štaba MZ Drežnica Hajrudinu Vriciću” – stoji u objavi Drežnica Memoriala, prenosi Mostar.live.

