I narednih dana oblačno i kišovito vrijeme u BiH

U Hercegovini i na jugozapadu Bosne danas će biti slaba do umjerena bura, a u ostalim područjima slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Dnevna temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 18 stepeni Celzija.

U srijedu 2. aprila 2025., u Hercegovini umjereno, a u Bosni pretežno oblačno vrijeme. U Bosne i na sjeveru Hercegovini povremeno sa slabom kišom, a na vrhovima planina sa slabim snijegom. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 20 stepeni.

U četvrtak 3. aprila 2025., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne povremeno sa slabom kišom, a na planina sa slabim snijegom. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 19 stepeni.

U petak 4. aprila 2025., pretežno oblačno vrijeme povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Na planinama sa slabim snijegom. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 18 stepeni.

U subotu 5. aprila 2025., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prema kraju dana ili tokom noći očekuje se slaba kiša, a u višim područjima i na planinama slab snijeg. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 18 stepeni, prenosi N1.

