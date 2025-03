Danas u BiH,oblačno s kišom

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne kiša se očekuje na sjeveru Bosne, a poslije podne i tokom noći kiša ili lokalni pljuskovi u većini područja.

Vjetar slab na jugu i jugozapadu zemlje veći dio dana jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu i sjeveru do 10, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 18 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 5, a dnevna oko 12 °C.

