OVAN

Dnevni horoskop za 28. decembar 2025. godine kaže da je danas veoma važno da budete oprezni sa novcem. Pojavljuje se prilika za dodatnu zaradu, ali ne žurite sa odlukom. Na poslu vam veruju i oslanjaju se na vas, ali ne preuzimajte sve obaveze na sebe. U odnosu sa partnerom moguće su tenzije oko kućnih pitanja. Redovni obroci i malo više odmora.

BIK

Obaveze se nagomilavaju, a od vas se očekuje da na sebe preuzmete više nego inače. Razgovor sa nadređenima će proteći OK ako jasno postavite granice. U ljubavi izbegnite impulsivnost, stare teme će vas lako podstaći na svađu. Troškovi rastu, ne možete da odolite kupovini sitnica. Moguće su glavobolje zbog napora, usporite tempo,piše Mondo

BLIZANCI

Danas se najviše bavite porodičnim temama, morate dobroi da razmislite da pronađete rešenja za neke probleme. Poslovna situacija je stabilna, iako se javljaju manji neplanirani zadaci. U emotivnim odnosima lakše pronalazite zajednički jezik. Finansije su pod kontrolom. Osetljiv imunitet, više se utopljavajte i neka vam ishrana bude laganija.

RAK

Informacije koje stižu tokom dana mogle bi da vam promene planove. Potrebno je da se brzo prilagodite. Samo bez ishitrenih odluka. U ljubavi se otvara važan razgovor koji će vam pomoći da raščistite neka bitna pitanja. Ne trošite novac impulsivno. Napetost u vratu i ramenima.

LAV

Dnevni horoskop za 28. decembar 2025. godine kaže da se oslanjate se na intuiciju i ona vas dobro vodi. Na poslu obratite pažnju na detalje i jasno odredite svoje granice. U vezi jačate bliskost sa pšartnerom, a sve počinje od emotivnih razgovora… Mogući su neočekivani prihodi, alicne trošite novac odmah. Više spavajte.

DEVICA

Radite u timu i to baš intenzivno, ali rezultati dolaze sporije nego što očekujete. U ljubavnom životu dolaze do izražaja razlike u stavovima: potrebno je da i vi i partner budete praktičniji. Vreme je da preispitate troškove i ukinete nepotrebne izdatke. Umor se javlja zbog preopterećenja informacijama. Prija vam pauza bez ekrana.

VAGA

Dnevni horoskop za 28. decembar 2025. godine kaže da red i dobra organizacija pomažu vam da se istaknete na poslu. Problemi u porodici zahtevaju razgovor i strpljenje. Finansijsko stanje je stabilno, iako vas čeka dodatni izdatak. Emotivno ste mirniji nego prethodnih dana. Obratite pažnju na zglobove i izbegavajte fizičko naprezanje.

ŠKORPIJA

Otvara se prilika za učenje ili nova poznanstva koja mogu da budu korisna. U odnosima sa partnerom važno je da objasnite svoje želje bez pritiska. Novčana situacija zahteva oprez, posebno kada je reč o većim kupovinama. Promenljivo raspoloženje smiriće boravak u prirodi ili kratka šetnja.

STRELAC

Ljudi vam se obraćaju za savet i podršku, ali ne bi trebalo da se bavite tuđim problemima. Poslovni razgovor može doneti zanimljivu ponudu ako proverite sve uslove. U ljubavi vam prijaju sitni znakovi pažnje. Finansijske odluke donosite hladne glave. Oči su osetljive, pravite pauze od ekrana.

JARAC

Na poslu su moguće sitne greške, zato je važno da dodatno obratite pažnju i budete strpljivi. U odnosima sa voljenima bi trebalo da manje kritikujete i više pohvalite trud. Finansije su stabilne, a očekuje vas i prijatno iznenađenje. Umor vas savladava, a obratite pažnju na leđa i držanje tela tokom dana.

VODOLIJA

Pronalazite rešenja za sitnije probleme na poslu, a u tome vam pomažu prijatelji i porodica. Savet zvezda je da izbegnete ulogu posrednika, ukoliko vam to nije u opisu radnog mesta. Razgovor sa partnerom o zajedničkom budžetu donosi olakšanje. Danas ste posebno ranjivi. Odmorite oči od telefona i društvenih mreža.

RIBE

Dnevni horoskop za 28. decembar 2025. godine kaže da je vreme da razrešite stare porodične teme. Iskren razgovor donosi olakšanje, ali imajte u vidu da to ipak nije rešenje. Na poslu se izborite za ono što vam pripada. Novčana situacija je promenljiva, pa izbegnite rizične troškove. Osetljiv nervni sistem zahteva mir i distancu od konflikata.

