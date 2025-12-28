‘Neka svi vide!’ – Je li ovo najbolji odgovor Sarajeva na huškačke narative RTRS-a?!

Arslan Dučić, vijećnik Naroda i Pravde u OV Novo Sarajevo, objavio je na svom Facebook profilu interesantan snimak u kojem je prikazao bilbord najave Božićnog koncerta u organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva (SPKD) “Prosvjeta” u Sarajevu.

On je kazao kako ne postoji bolji demant na pojedine komentara “analitičara” iz skandaloznog priloga RTRS-a o “najezdi Bošnjaka” u Istočno Sarajevo.

– Prethodnih dana smo slušali kako se u Sarajevu ‘ne smije nositi krst’ i kako će te ‘odmah neko napasti’… Pa evo, pogledajte ovaj bilbord u srcu grada!​ Ovo je najava za Božićni koncert srpskog prosvjetnog i kulturnog društva ‘Prosvjeta’. Bukvalno su se svi uključili! Bolji demant od ovoga ne postoji. Šaljite ovo dalje, neka dođe i do onih koji šire gluposti i do RTRS-a – rekao je Dučić.

Inače, Božićni koncert u organizaciji SPKD “Prosvjeta” je tradicionalni kulturni događaj koja će održati 5. januara sljedeće godine u Narodnom pozorištu u Sarajevu.

– Pored izvođača i učesnika iz Sarajeva i Istočnog Sarajeva, imamo posebnu čast da najavimo goste iz Novog Sada – Mješoviti hor Akademskog kulturno-umjetničkog društva Univerziteta u Novom Sadu “Sonja Marinković”, pod dirigentskom palicom Dunje Deurić-Kartalović.

Ulaznice možete kupiti na blagajni Narodnog pozorišta Sarajevo, po simboličnoj cijeni od 10 KM, a podsjećamo da kupovinom ulaznice pomažete stipendiranju studenata – stoji u saopćenju za medije.

Facebook komentari