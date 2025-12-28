Mobitel vam se često resetira: Evo kako otkriti o čemu je riječ i kako to spriječiti

Često isključivanje i ponovno pokretanje mobitela može biti znak ozbiljnih problema s uređajem. Jedan od najčešćih uzroka takvih smetnji je termalno preopterećenje, kada procesor telefona pređe 90°C, što izaziva automatsko isključivanje radi zaštite unutrašnjih komponenti.

Osim toga, oštećenja firmwarea, koja nastaju uslijed nekompletnog ažuriranja softvera, također mogu izazvati nestabilnost uređaja. Ažuriranja na iOS i Android uređajima se razlikuju, pri čemu iOS koristi centralizirani sistem ažuriranja, dok Android uređaji ovise o proizvođačima i operaterima, što može dovesti do nesigurnosti i ponovnih restartiranja.

Zahtjevne aplikacije koje troše puno resursa, poput mobilnih igara ili uređivanja videa, također mogu uzrokovati neočekivano isključivanje uređaja, jer preopterećenje grafičkog procesora ili radne memorije može dovesti do pada sistema.

Sukobi aplikacija, posebno onih koje rade u pozadini poput financijskih aplikacija, mogu također izazvati probleme s kernelom operativnog sistema, prisiljavajući telefon na restart. Praćenje rada aplikacija, njihovo zatvaranje ili deinstalacija problematičnih aplikacija može značajno smanjiti ove smetnje.

Kako bi se spriječila daljnja oštećenja, važno je redovno održavati uređaj, provoditi softverske dijagnostike i ažuriranja te izbjegavati neprovjerene aplikacije. Ako telefon još uvijek ima problema, vraćanje na tvorničke postavke može eliminirati mnoge softverske greške, dok čišćenje priključaka i korištenje originalnih punjača može spriječiti fizičke kvarove.

Ako se kvarovi nastave, profesionalna dijagnostika može biti potrebna kako bi se otkrili problemi s hardverom, poput oštećenih USB-C kontrolera ili termalnih problema. Preventivne mjere, poput pažljivog upravljanja aplikacijama i zaštite od pregrijavanja, mogu znatno produžiti vijek trajanja uređaja.

