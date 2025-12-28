Individualni sportisti, nogometna i košarkaška reprezentacija BiH obilježili bh. sport u 2025.

Iza bosanskohercegovačkog sporta je još jedna zahtjevna, ali sadržajna godina. Uprkos brojnim izazovima, 2025. je donijela rezultate koji su obilježili domaću i međunarodnu sportsku scenu, kako kroz individualne uspjehe, tako i kroz nastupe klubova u Evropi i regionu.

Jedno od najprepoznatljivijih imena bh. sporta i u 2025. godini bila je Lana Pudar. Najbolja bh. plivačica nastavila je s nastupima na najvećim svjetskim i evropskim takmičenjima, redovno se plasirajući u finala disciplina 100 i 200 metara leptir na velikim međunarodnim takmičenjima, kao i na mitinzima iz serije World Aquatics. Njeni rezultati još jednom su potvrdili da Bosna i Hercegovina ima sportistkinju svjetske klase.

Pudar je osvojila srebrenu medalju na Evropskom prvenstvu za plivače ispod 23 godine u disciplini 200 metara delfin, a na osnovu ovih rezultata i ove godine izabrana je za najbolju sportašicu BiH.

Kontinuitet nastupa u elitnom društvu nastavila je i Elvedina Muzaferija, koja je i tokom 2025. godine vozila utrke Svjetskog kupa u alpskom skijanju, dok je i najbolja bh. biciklistkinja Lejla Njemčević ostvarila nekoliko značajnih rezultata na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Njemčević je u aprilu na XCM „Narentas“ 2025 državnom prvenstvu u biciklizmu kroz hercegovačke pejzaže osvojila prvo mjesto u kategoriji Elite žene, u maju je ostvarila drugo mjesto na UCI HERO Marathon World Cup utrci na Elbi (Italija), na tehnički zahtjevnoj maraton stazi dužine 65 kilometara, a bila je i jedina predstavnica Bosne i Hercegovine na UCI Svjetskom prvenstvu u maraton disciplini u Valaisu (Švicarska), gdje je nastupila protiv najboljih svjetskih biciklistkinja u jednoj od najtežih staza u brdskom biciklizmu.

Mlada teniserka Tea Kovačević je u 2025. godini odbranila titulu na prestižnom Masters turniru u Monte Carlu i to bez izgubljenog seta. Osvojila više ITF juniorskih turnira, uključujući turnire u Širokom Brijegu, Temišvaru i Krakovu, dok je sezonu krunisala plasmanom u finale ITF J200 turnira u Santa Cruzu. Poseban trenutak bio je njen debi za seniorsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine u Billie Jean King Cupu, gdje je ostvarila pobjedu u svom prvom nastupu i dala značajan doprinos opstanku bh. selekcije u Drugoj E/A grupi takmičenja.

Streljačica Zakira Pušina je 2025. godine ostvarila jedan od najvećih uspjeha bh. streljaštva u mlađim kategorijama. Na Evropskom kadetskom prvenstvu u Tallinnu osvojila je srebrnu medalju u disciplini zračna puška U-16, uz novi državni rekord. Tokom sezone osvojila je i zlatnu medalju na ESC Challenge takmičenju, potvrdivši status jedne od najperspektivnijih streljačica u Evropi.

Vrijedne rezultate tokom godine ostvarili su i bh. sportisti u borilačkim sportovima, kao što su karatisti Anes Bostandžić i Emina Sipović, tekvandoistica Džejla Makaš, te džudisti Toni Miletić i Anđela Samardžić, koji su osvajali medalje na evropskim kupovima i drugim međunarodnim turnirima, dok su pojedinci izborili nastupe na evropskim i svjetskim prvenstvima, dodatno šireći bazu uspjeha bh. sporta.

Također, bh. jiu-jitsu scena dobila je prvog predstavnika koji će se boriti među elitom svjetskih crnih pojaseva. Mahir Zuka, ime koje se sve češće spominje na najvećim međunarodnim takmičenjima, postigao je ono što do sada nijedan borac iz Bosne i Hercegovine nije uspio – stekao je pravo nastupa na IBJJF Svjetskom prvenstvu u adult kategoriji crnih pojaseva.

Odličan je u ovoj godini bio i teniser Damir Džumhur, kojem su dobre igre donijele 65. poziciju na jakosnoj ATP listi. Između ostalog, izdvaja se njegov nastup na Australian Openu, gdje je nakon velike borbe s 3:2 u setovima izgubio od australskog tenisera Aleksandra Vukića. Na mastersu u Cincinnatiju došao je do drugog kola, gdje je izgubio od ponajboljeg igrača svijeta, Španca Carlosa Alcaraza rezultatom 2:1 u setovima.

Na ATP turniru u Umagu (ATP 250) u 2. kolu pobijedio je tenisku legendu Stana Wawrinku i plasirao se u četvrtfinale, a potom je eliminisan u polufinalu ovog turnira, što je ujedno bio njegov najbolji rezultat sezone na ATP nivou.

Nogometna reprezentacija BiH nastupila je u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo 2026, gdje se do kraja borila za prvo mjesto i direktan plasman na Mundijal. Do velikog uspjeha pri vodstvu od 1:0 u gostima protiv Austrije, izabranike Sergeja Barbareza dijelilo je tek 12 minuta, ali Austrijanci tada dolaze do izjednačujućeg pogotka i kako se kasnije ispostavilo prvog mjesta u grupi.

Osvajanjem drugog mjesta u kvalifikacionoj grupi BiH je izborila baraž, gdje će u martu 2026. prvo u gostima igrati protiv Velsa, a ukoliko slavi u tom duelu, finale baraža bi igrala na „Bilinom polju“ u Zenici protiv boljeg iz duela između Sjeverne Irske i Italije.

Najbolji košarkaši BiH su obradovali naciju plasmanom u osminu finala Eurobasketa, gdje su poraženi od Poljske rezultatom 80:72. Prethodno su u izuzetno snažnoj grupi Evropskog prvenstva upisali pobjede protiv Grčke, Gruzije i Kipra. Član ovog tima Edin Atić izabran je za najboljeg sportaša BiH u ovoj godini.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine na kraju prvenstva zvanično je klasificirana kao 13. reprezentacija, što je drugi najbolji plasman u historiji bh. reprezentacije.

Na klupskom planu, bosanskohercegovački nogometni klubovi ponovo su bili prisutni na evropskoj sceni. Zrinjski Mostar, Borac Banja Luka, Sarajevo i Željezničar predstavljali su BiH u kvalifikacijama za UEFA Ligu prvaka, Evropsku ligu i Konferencijsku ligu.

Iako je za ostale bh. klubove ova evropska sezona bila dosta razočaravajuća, najviše je ponovo pokazao aktuelni prvak BiH Zrinjski, koji je novim plasmanom u grupnu fazu Konferencijske lige potvrdio kontinuitet dobrih evropskih nastupa. Remijem u posljednjem kolu protiv austrijskog Rapida, mostarski klub je uspio izboriti eliminacionu fazu ovog takmičenja.

U klupskoj košarci je Igokea i tokom 2025. bila standardni učesnik ABA lige, ali i FIBA Lige prvaka, gdje je ostvarila vrijedne pobjede protiv renomiranih evropskih protivnika. Košarkaški klub Bosna se nakon 15 godina vratio u regionalnu ABA ligu, gdje pruža solidne nastupe. „Studenti“ su se plasirali i u Europe kup, gdje su izborili drugu fazu takmičenja.

Rukometni uspjesi vezani su prije svega za RK Izviđač Ljubuški, koji je i ove godine bio najuspješniji bh. predstavnik u takmičenjima pod okriljem EHF-a, ostvarivši prolaze u napredne faze evropskih kupova. Nastupe u Evropi imali su i RK Borac Banja Luka, kao i drugi bh. klubovi.

