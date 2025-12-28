Tramp: Tajland i Kambodža će se vratiti mirnom životu nakon prekida vatre

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u nedjelju da će borbe između Tajlanda i Kambodže prestati te da će se dvije zemlje vratiti miru nakon nedavno potpisanog sporazuma o prekidu vatre.

– Sa zadovoljstvom mogu objaviti da će iznenadne borbe između Tajlanda i Kambodže uskoro stati i da će se vratiti mirnom životu, u skladu s našim nedavno dogovorenim izvornim sporazumom – napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je čestitao liderima obje zemlje na njihovoj “briljantnosti u postizanju ovog brzog i vrlo pravednog zaključka”, dodavši: “Bilo je brzo i odlučno, kao što bi sve ove situacije i trebale biti!”

Potom je napao Ujedinjene nacije, tvrdeći da je Vašington praktično zamijenio globalnu organizaciju.

– S obzirom na sve ratove i sukobe koje sam riješio i zaustavio… Možda su Sjedinjene Američke Države postale prave Ujedinjene nacije, koje su u svemu tome pružile vrlo malo pomoći ili podrške – rekao je Tramp.

Dodao je da ta organizacija “mora početi biti aktivna i uključena u svjetski mir”.

Tajland i Kambodža potpisali primirje za okončanje sukoba, dogovorena razmjena zarobljenika

Kambodža i Tajland potpisali su u subotu sporazum o prekidu vatre, čime je okončano gotovo 20 dana sukoba u kojima je poginulo oko 99 ljudi, a gotovo milion civila je raseljeno duž njihove sporne granice.

Borbe su obnovljene 8. decembra, dan nakon graničnog incidenta u kojem su ranjena dva tajlandska vojnika. Ukupno je poginulo 26 tajlandskih vojnika i jedan civil.

Prema navodima tajlandskih vlasti, još 41 civil je poginuo zbog “kolateralnih posljedica”.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kambodže saopćilo je da je poginulo 31 kambodžanski civil.

Primirje obavezuje obje strane da se pridržavaju ranijeg prekida vatre koji je okončao petodnevne borbe u julu, u kojima je poginulo najmanje 48 ljudi. Taj prekid vatre posredovali su SAD, Kina i Malezija, a formaliziran je u oktobru na regionalnom sastanku u Kuala Lumpuru.

