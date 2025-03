Bivši obavještajac: Mislim da će SIPA pokušati uhapsiti Dodika

Bivši obavještajac Ante Letica izjavio je da iako su protesti u Beogradu poljuljali predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, on je zasad samo u “knockdownu” i nije pao, a studenti će imati još puno posla s njim.

Tokom gostovanja u “Studiju 4” HRT-a, on se osvrnuo i na situaciju u BiH te iduće poteze Sarajeva, Banje Luke i Zagreba.

“Destabilizacija Srbije”

Letica je naglasio važnost toga da su na jučerašnjem protestu Beogradu – izbjegnuti veći neredi.

– Mislim da je najvažnije da je izbjegnut najgori scenarij. Uprkos propagandi da Hrvatska aktivno radi na destabilizaciji Srbije, to nije tačno, Hrvatskoj ne odgovara nestabilna Srbija. Odgovara joj stabilna, demokratska i prosperitetna Srbija s kojom može razgovarati – rekao je.

Ustvrdio je da predsjednik Aleksandar Vučić “nije pao i još se drži”.

Dva problema

– On je u “knockdownu”, ali nije pao. Oni (op. a. demonstranti) će imati još puno posla s njim. U Srbiji postoje dva problema, jedan je Vučić, sa svojim načinom upravljanja, a drugi je sistem koji je ostao nakon Miloševićeva odlaska u Haag – objasnio je.

– Srbija nije doživjela nikakvu katarzu i ta ideja velike Srbije je nanijela najveće zlo na ovom području, a to je nastavljeno sa “srpskim svetom”- zaključio je.

Letica se osvrnuo i na djelovanje srbijanskih obavještajnih službi.

– Kada imate tako veliku masu ljudi, velik broj kontraprosvjednika, snage sigurnosti i vojsku u pripremi, dovoljna je samo jedna mala iskra da se zapali vatra koju nitko ne može zaustaviti. Što se tiče djelovanja BIA-e, ako mislite na to da su proglasili naše studente nepoželjnima, ako mislite na one žene koje su bile na radionici u Beogradu, ako mislite na novinare Slobodne Dalmacije, vaterpoliste koji su trebali igrati utakmicu pa je i njima zabranjen ulazak, ako mislite na Torcidu koja je trebala doći napraviti nered, onda je BIA napravila svoj posao – zaključio je.

“Studenti su se organizirali uz pomoć nekih opozicionih političara”

Letica je istaknuo da obavještajne službe i dalje imaju velike probleme s identifikacijom organizatora.

– Problem za BIA-u i druge službe sigurnosti je to da ne mogu do kraja identificirati organizatore. Izgleda da su se studenti sami organizirali uz pomoć nekih političara iz oporbe, Dragana Đilasa i još nekih – rekao je.

Objasnio je da se efikasno koriste društvenim mrežama te da i dalje uspješno eliminiraju politički segment.

– Protesti navodno jesu za neku novu, normalnu Srbiju, ali još ne znamo tko iza njih stoji i tko ih provodi. Tu nema pobjednika, mislim da će se prosvjedi nastaviti s neizvjesnim ishodom, a pitanje je koliko će studenti moći kontrolirati svoje ljude – nastavio je.

“Zvučni topovi”

Govoreći o navodnoj upotrebi “zvučnih topova”, upozorio je da njihovo korištenje može biti iznimno štetno.

– To je zabranjeno preko 20 godina. To je uređaj koji stvara strašno jake zvukove koji loše djeluju na organizam i može izazvati trajna oštećenja. Odašilje zvučne valove koji djeluju kao eksplozije – istaknuo je.

O situaciji u BiH

Letica se osvrnuo i na situaciju u Bosni i Hercegovini. Rekao je kako bi institucije trebale pokazati da mogu neovisno djelovati i uhapsiti Milorada Dodika, ali priznaje da će to ostaviti posljedice.

– Mislim da će to pokušati odraditi SIPA, iako je on na neki način nju eliminirao iz RS-a i one koji bi radili na nivou zajedničkih tijela BiH. Prema onomu što sam čuo, bit će podrška međunarodnih snaga koje su to spremne podržati – ustvrdio je.

To će, zaključio je, “dovesti do daljnjeg kompliciranja situacije u BiH, a onda i u cijeloj regiji”.

“Mantra o građanskoj BiH više ne prolazi”

Iako Dodik nema vlast u Banjoj Luci, Letica je objasnio da on svoju snagu ne crpi iz velikih sredina.

– RS nije Banja Luka, nego gradovi i sela gdje on ima dosta veliku podršku. Mislim da bi BiH trebala pokazati da je funkcionalna, da ga treba privesti da odgovara za ono što je napravio, ali takva akcija će možda izazvati “događanje naroda” (op. a. balvan revolucija) – rekao je.

– Dobro je da u BiH nema dovoljno kapaciteta za rat. Nema dovoljno oružja, ali može biti nekih incidenata – dodao je.

Govoreći o potezima Sarajeva i Zagreba, Letica je naglasio da bi bilo dobro vratiti se izvornom Dejtonskom (Daytonskom) sporazumu, kao i Vašingtonskom (Washingtonskom) sporazumu.

– Treba se vratiti početnom Dejtonu, odnosno Vašingtonskom sporazumu koji je garantirao ravnopravnost i konstitutivnost hrvatskog naroda. Mantra o BiH kao nekoj građanskoj državi ne prolazi i u takvoj državi hrvatski narod ne bi više bio konstitutivan – poručio je.

Milanović i Plenković

Pozdravio je informaciju o uspostavljanju kontakta između predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića i predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića.

– Postoji Vijeće za nacionalnu sigurnost i Vijeće za obranu. Kontakti postoje i to je dobro. Već sam govorio koliko je tvrda kohabitacija štetila Hrvatskoj na sigurnosnom i političkom planu. Situacija u okruženju je takva da zahtijeva zajedničko djelovanje – zaključio je Letica.

