Vijeće ministara BiH savezima i klubovima donira 1.342.000 KM

Odlukom je raspoređeno 1.342.000 KM iz budžeta Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine na 179 korisnika, saopćeno je iz “državne vlade”.

“Od ovog iznosa ukupno 800.000 KM izdvaja se Olimpijskom komitetu BiH, Paraolimpijskom komitetu BiH, sportskim savezima registriranim u BiH i sportskim savezima osoba s invaliditetom registriranim u BiH, dok je 542.000 KM namijenjeno sportskim klubovima koji organiziraju ili učestvuju na međunarodnim sportskim manifestacijama. Među najvećim primateljima su Olimpijski komitet BiH sa 130.000 KM, Paraolimpijski komitet BiH s 55.000 KM te Odbojkaški savez BiH s 35.000 KM. Odluka obvezuje korisnike na zaključivanje ugovora o korištenju sredstava s Ministarstvom civilnih poslova BiH”, istakli su iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Za kulturu 3.097.000 KM

Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, donesena je i Odluku o rasporedu sredstava namijenjenih za tekući grant “Međunarodna kulturna suradnja” za 2025. godinu. U okviru tekućeg granta “Međunarodna kulturna suradnja” za 2025. godinu Vijeće ministara Bosne i Hercegovine izdvojilo je 320.000 KM za ukupno 42 projekta različitih kulturnih ustanova i udruga u Bosni i Hercegovini.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, također na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, donijelo je Odluku i o rasporedu sredstava iz tekućeg granta “Sufinanciranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini” za 2025. godinu.

U okviru tekućeg granta “Sufinanciranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini” za 2025. godinu Vijeće ministara BiH rasporedilo je 3.097.000 KM na ukupno 258 kulturnih ustanova i udruga u Bosni i Hercegovini,pišu Vijesti

Univerzitetima 100.000 KM

Sredstava su raspoređena i iz “Granta za realizaciju projekata bilateralne suradnje u području nauke na temelju međunarodnih sporazuma” za 2025. godinu. Ukupno je raspoređeno 100.000 KM za podršku znanstvenim projektima na različitim sveučilištima u Bosni i Hercegovini.

Univerzitetu u Banjoj Luci dodijeljeno je 35.000 KM, Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru 2.000 KM, Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 5.000 KM, Univerzitetu u Tuzli 17.000 KM, Sveučilištu u Mostaru 10.000 KM i Univerzitetu u Sarajevu 31.000 KM.

Ova sredstva namijenjena su jačanju bilateralne saradnje u nauci i bit će raspoređena na račune univerziteta koji će izvršiti daljnju raspodjelu na svoje organizacijske jedinice prema odobrenim projektima.

