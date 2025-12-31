Hladnoća donosi tegobe: Ko mora biti na oprezu?

Hronični bolesnici i meteoropate trebaju reducirati boravak na otvorenom i ne izlagati se pretjeranim naporima.
Na jugu, uz djelimično ljepšu opštu sliku usljed više sunčanih sati, mada i prohladno uz povremeno jaču buru, zbog čega osjetljive osobe trebaju biti opreznije, saopćeno je iz FHMZ-a.
