Hladnoća donosi tegobe: Ko mora biti na oprezu?

Objavljeno prije 1 sat

Slično kao u proteklih par dana, hladno jutro širom zemlje, potom malo ugodnije uz blagi porast temperaturnih vrijednosti.

Hronični bolesnici i meteoropate trebaju reducirati boravak na otvorenom i ne izlagati se pretjeranim naporima.

Na jugu, uz djelimično ljepšu opštu sliku usljed više sunčanih sati, mada i prohladno uz povremeno jaču buru, zbog čega osjetljive osobe trebaju biti opreznije, saopćeno je iz FHMZ-a.


