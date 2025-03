Selak: Dodik neće bježati, podrška njemu, Viškoviću i Stevandiću

Glavni odbor SPS-a osudio je “politički montiran proces protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, te pozvao sve konstitutivne narode u BiH i ljude koji se bave politikom na smirivanje tenzija i dijalog”, saopćio je predsjednik ove stranke Goran Selak.

Selak je rekao da je proces protiv predsjednika RS “politički proces koji se nije smio desiti i naglasio da SPS ostaje uz institucije RS i predsjednika RS”.

– Glavni odbor SPS-a daje podršku predsjedniku RS, predsjedniku Vlade i predsjedniku Narodne skupštine RS. SPS stoji uz institucije RS i pozivamo na razgovor sve tri strane u BiH, kako bi se riješila nastala kriza u BiH – rekao je Selak novinarima u Banjoj Luci.

Mir i stabilnost

On je rekao i da je Glavni odbor zatražio “stavljanje van snage svih odluka i zakona koji nisu usvojeni u parlamentarnoj proceduri”.

Selak je naglasio da se Glavni odbor SPS protivi bilo kakvom “mijenjanju propisa mimo Ustava BiH i Ustava RS”.

– Pozivamo sve razumne ljude sva tri naroda i međunarodne faktore da te zakone hitno stave van snage i da vodimo računa o miru i stabilnosti i građanima koji žive u BiH – poručio je Selak.

On je istakao da je najvažije održati mir, stabilnost.

– Pozivam sve strane u BiH na razgovor, smirivanje tenzija. Ovo što se radi prema rukovodstvu RS nije humano. RS nije uzrok ovih dešavanja. Znamo da je rukovodstvo RS pozvalo predstavnike FBiH na razgovor. Treba da sjednemo i da se dogovaramo – istakao je Selak.

On je rekao i da je SPS podržao donošenje novog ustava Republike Srpske i insistira da bude u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ustavom BiH, da se u njegovu izradu uključi akademska javnost i građani kako bi došli do što kvalitetnijeg prijedloga.

Selak je dodao da će SPS pokrenuti inicijativu izmjene i dopune Zakona o trgovini, gdje bi se ograničila marža u maloprodajama na prehrambene proizvode, bebi opremu i lijekove.

Odgovoran prema građanima

Novinari su ga pitali i za mogući bijeg Milorada Dodika, što je bilo i pitanje za visokog predstavnika, a Selak je rekao da predsjednik RS neće bježati.

– On je odgovoran prema svojim građanima. Mogao je da se izvuče od ove situacije, ali na prvom mjestu mu je RS i zaštita imovine RS. Kada pitaju zbog čega se sudi Miloradu Dodiku, a zbog čega nama koče projekte RS, aerodrom u Trebinju, HE Buk-Bijela, kompleksi na Jahorini? Jel to uzrokovala RS ili bošnjačke elite iz FBiH s međunarodnim predstavnicima u Sarajevu – pitao je.

Na pitanje o tome da li će biti ministar sigurnosti BiH, kazao je da čeka potvrdu Predstavničkog doma PSBiH.

– Ja nisam žurio, čekamo odluku Parlamenta, predstavnika sva tri naroda na nivou BiH i vidjet ćemo hoće li biti potvrđena – zaključio je.

