POMIRENJE SVJETOVA: Da li su Bosanci posljednji Evropljani

Prošlog ljeta, dok sam putovala iz Sarajeva ka Mostaru, slučajno sam naišla na radio intervju koji me duboko zaintrigirao. Govorio je čovjek kojeg ranije nisam poznavala, ali njegove riječi bile su pune mudrosti i dubokog razumijevanja bosanske kulture, kojoj i sama pripadam. Toliko su me dirnule da sam tokom vožnje morala zabilježiti njegovo ime – Siradj Duhan – i napomenu – istraži ovog gospodina. Taj trenutak inspiracije na kraju me doveo do saradnje s ovim izuzetnim čovjekom na njegovoj prvoj knjizi Pomirenje svjetova, koja je objavljena na bosanskom jeziku.

Gospodin Siradj Duhan je predsjednik Bosanskog akademskog društva u Austriji (BADA) i Evrope (BADEU). Svojom knjigom Pomirenje svjetova donosi viziju bolje budućnosti, koju gradi razumijevanjem, strpljenjem i upornošću. Upravo zbog toga se i odlučio na pisanje knjige – kao poziv na promjene koje su društvu neophodne.

Trideset godina BADA – čuvari bosanske kulture

BADA je prošle godine proslavila 30 godina kontinuiranog rada na očuvanju bosanskog identiteta, jezika i kulture u Austriji.

Kako je sve počelo?

BADA je osnovana 1994. godine, usred rata u Bosni i Hercegovini.

“Tada je bilo neophodno sačuvati bosanski identitet i kulturu, posebno među mladima u dijaspori”, prisjeća se Duhan. Ključnu ulogu u razvoju društva imao je pisac Dževad Karahasan, koji je podržao njegovu viziju. Jedan od najvažnijih uspjeha društva bilo je priznanje bosanskog jezika u Austriji 1995. godine.

“Uz podršku književnika Alije Isakovića i Dževada Karahasana, te austrijskih slavista, uspjeli smo dobiti zvanično priznanje bosanskog jezika, što je omogućilo njegovo uvođenje u školski sistem”, objašnjava Duhan.

Ključne aktivnosti danas



BADA danas ima ključnu ulogu u očuvanju i promociji bosanskog jezika i kulture u Austriji i šire. Među glavnim aktivnostima su:

Obilježavanje ‘Dana Povelje bana Kulina’

Svake godine obilježava se 29. Avgust kao ‘Rođendan Bosne’ i kao „Dan međudržavnih dobrosusjedskih odnosa“ kroz događaje koji promovišu bosansku kulturu, nauku i umjetnost, te podižu svijest o značaju bosanskog jezika.

Obilježavanje ‘Dana BOSANSKE manjine u Austriji’

Godišnje se obilježava i 23. juni kao „Dan bosanske nacionalne manjine u Austriji“. Austrijska nacionalna biblioteka je već uvrstila bosansku nacionalnu manjinu među već priznate manjine u Austriji

Obilježavanje „Melette“

Svake godine obilježava se bitka iz Prvog svj.rata u kojoj su bosanskohercegovački vojnici 1916. godine osvojili važnu kotu u sjevernoj Italiji. Ovaj događaj kojeg posjećuju Bosanci, Austrijanci i Italijani ima poruku „Pomirenja svjetova“

Privredni skupovi

Društvo organizuje redovne skupove bosanskohercegovačkih privrednika u Grazu

Komemorativni skupovi u Lebringu i Innsbrucku

Posjetom groblja bosanskohercegovačkih vojnika iz Prvog svj. Rata u Lebringu i Innsbrucku, održava se kultura sjećanja na naše pretke koji su kao najodlikovaniji puk u austrijskoj vojsci ostavili neizbrisiv trag u austrijskoj historiji

Sajam knjiga bosanskohercegovačkih autora

Od ove godine BADEU priprema sajam knjiga u Salzburg-u, koji također će da preraste u tradicionalni skup Bosanaca cijele Evrope

Aktivnosti u UN

Kao članica UN, Društvo redovno učestvuje na međunarodnim konferencijama na tri sjedišta UN u New Yoork-u, Ženevi i Beču. Ove godine, povodom 30.godina genocida u Srebrenici, organizirat će međunarodnu konferenciju sa težištem na mogućem „Pomirenje svjetova“ na Balkanu.

Podrška mladim Bosancima

Društvo dodjeljuje nagrade najboljim studentima bosanskog porijekla na austrijskim univerzitetima, kao i našim mladim naučnicima i umjetnicima u EU.

“Ovim ne samo da promovišemo obrazovanje, već mijenjamo percepciju Bosanaca u austrijskom društvu”, naglašava Duhan.

Izazovi bosanske dijaspore

Iako je bosanska dijaspora brojna i jaka, još uvijek se suočava s izazovima u očuvanju identiteta.

“Nedostatak institucionalne podrške od strane Bosne i Hercegovine primorava nas da sami brinemo o očuvanju jezika, kulture i identiteta. Ipak, vjerujemo u snagu zajednice”, objašnjava Duhan.

Knjiga Pomirenje svjetova

U decembru prošle godine gospodin Duhan je objavio svoju prvu knjigu Pomirenje svjetova, koja istražuje kulturni i identitetski pejzaž Bosne i Hercegovine i donosi viziju budućnosti.

Fokusira se na:

istraživanje identiteta Bosanca u kontekstu kulturnih i društvenih promjena,

isticanje vrijednosti zajednice, tolerancije i razumijevanja kao temelja za miran suživot,

Bosnu i Hercegovinu kao jedinstveno sjecište kultura.

Kroz bogat pripovjedački stil i lične refleksije, Duhan donosi dragocjene uvide o očuvanju identiteta u globaliziranom svijetu.

“Knjiga je moj doprinos promociji bosanskog identiteta i kulture te vodič za buduće generacije o tome kako zajedničkim snagama graditi bolje društvo“, naglašava autor.

Od ćevabdžinice do biblioteke u Sloveniji

28. februara smo imali promociju knjige i razgovor s autorom u biblioteci Fužine u Ljubljani.

U toploj atmosferi, ispunjenoj slovenskom publikom, Siradj Duhan podijelio je svoju ličnu priču o odlasku iz Jugoslavije i povratku u Bosnu – priču prožetu vizijom pomirenja svjetova i očuvanja bosanskog kulturnog naslijeđa. Na želju prisutnih, veče smo završili uz sevdalinku Kad ja pođoh na Bembašu.

Zanimljivo je bilo da na događaju nije bilo nijednog Bosanca. Nakon ugodnog druženja u biblioteci, otišli smo na večeru u ćevabdžinicu u blizini hotela gdje je gospodin Duhan prespavao. I koga smo tamo našli? Našu braću i sestre – puno Bosanaca. Neko je slavio rođendan, a gospodin Duhan mu je poklonio knjigu, što ga je ugodno iznenadilo.

No, kako kažu – ponekad je dug put od ćevabdžinice i ‘kafane’ do biblioteke ili knjižare, ali ipak se naši putevi neprestano prepliću, čak i na najneočekivanije načine. Možda smo te noći inspirisali nekoga da priču o pomirenju svjetova ponese dalje.

Pripremila: Mirela Smajić, IzBrano z Mirelo

www.izbranozmirelo.si

Mart 2025.

Facebook komentari