Žarko Vujović isklučen iz DF-a: Povećanje plata zastupnicima za stranku neprihvatljivo

„Obavještavamo javnost da je g-din Žarko Vujović, predsjednik Skupštine TK i delegat Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, Odlukom predsjednika Kantonalnog odbora Demokratske fronte Tuzlanskog kantona od 31.01.2025. godine isključen iz članstva Demokratske fronte, te da je Odluka o isključenju proslijeđena nadležnom organu Stranke radi brisanja iz evidencije.

S tim u vezi, politički subjekt Demokratska fronta ne snosi nikakvu političku odgovornost za buduće djelovanje i postupke g-dina Vujovića.

Kao što je javnosti poznato, g-din Vujović, u saradnji sa drugim licima iz vladajuće većine na funkciji poslanika u Skupštini TK (SDA), te u saradnji sa premijerom Vlade TK g-dinom Halilagićem (SDA), bez ikakvog informisanja i prethodno obavljenih konsultacija, te bez traženja zvaničnog stava nadležnih organa Demokratske fronte (Kantonalnog odbora i njegovog predsjednika) o tako osjetljivom pitanju, potpuno samoinicijativno i svojevoljno, organizovao je i proveo donošenje Zakona sa kojim su enormno povećane plate i naknade imenovanih i izabranih političkih funkcionera, te je ostavljena mogućnost da te naknade sami sebi dalje povećavaju poslanici Skupštine TK, mimo uvida demokratske javnosti i netransparentno, a putem skupštinskih komisija“, navodi se u saopštenju.

Niz ekonomskih problema

U saopštenju se navodi kako je u Kantonu niz problema ekonomske prirode te da je bilo kakvo povećanje plata funkcionerima neprihvatljivo.

„Sve to u uvjetima teške ekonomske krize, kontinuiranih poskupljenja, svakodnevnih protesta penzionera, protesta studenata (radi poskupljenja cijene prevoza) i bojkota nastave učenika, što donošenje ovakvog socijalno neosjetljivog zakona čini još neprihvatljivijim sa stanovišta mogućeg potpirivanja potpuno opravdanog bunta građana TK, te mogućeg eskaliranja opravdanih građanskih protesta do nivoa šireg narušavanja ukupne sigurnosne situacije u TK.Ovakvo samoinicijativno i, po našem mišljenju, neodgovorno djelovanje u uvjetima teškog političkog i ekonomskog stanja u našoj zemlji dovelo je i do teškog kršenja Statuta Demokratske fronte, posebno statutarnih principa socijalne pravde i društvene solidarnosti na kojima se zasniva politika Demokratske fronte.

Također, ovakvim neprihvatljvim i samoinicijativnim udruživanjem sa licima iz drugih političkih partija u svrhu donošenja Zakona potpuno suprotnog Statutu i politici Stranke, te radnjama koje imaju obilježje manipulacije prema drugim – pojedinim poslanicima i ministrima DF-a, teško su povrijeđene odredbe Statuta koji propisuju nadležnosti organa Kantonalnog odbora, te naročito odredbe kojima su propisane obaveze poslanika u kantonalnim skupštinama, itd. Nakon saznanja o izvršenju predmetnih spornih radnji iz medija, predsjednik Kantonalnog odbora DF TK uputio je javni zahtjev g-dinu Vujoviću da u roku ne dužem od 7 (sedam) dana i u saradnji sa premijerom Vlade TK g-dinom Halilagićem – sa kojim je osmislio i proveo donošenje predmetnog spornog Zakona, iznađe zakonito rješenje sa kojim bi se suspendovale odredbe koje propisuju povećanje plata izabranim i imenovanim političkim funkcionerima. Suprotno tome, predsjednik Skupštine TK g-din Vujović nastavio se ponašati na način koji implicira dalje kršenje Statuta i politike Stranke, te je održao konferenciju za medije iz koje nedvojbeno proizilazi da nema namjeru postupiti u skladu sa zahtjevom/instrukcijom predsjednika Kantonalnog odbora DF TK, te da se nastavlja inatiti – ne samo sa organima Kantonalnog odbora DF TK, nego i sa građanima, pri tome nastupajući s uvredljivim tonom, manipulirajući ciframa, otvoreno testirajući inteligenciju građana i izazivajući opravdani gnjev javnosti. Iz navedenih razloga, kako bi se djelovanje Kantonalnog odbora Demokratske fronte TK uvelo u granice Statuta, odlučeno je da se g-din Vujović, predsjednik Skupštine TK i delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH isključi iz članstva u Demokratskoj fronti. Demokratska fronta nastavlja svojim putem političke i demokratske borbe za državu, vladavinu prava i za sve građane Bosne i Hercegovine. Oni koji prihvataju politiku i ciljeve Demokratske fronte dobrodošli su da nastave ili da se pridruže na našem dobro poznatom putu, oni koji žele ići putem kojim je krenuo g-din Vujović slobodni su da mu se pridruže“, zaključuju na kraju iz KO DF Tuzla.

