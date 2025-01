Vazduh u Sarajevu ocijenjen kao opasan

Prema mjerenju u 9.00 časova, indeks kvaliteta vazduha u Ilijašu 352, a 344 u Sarajevu.

Vazduh je veoma nezdrav u Hadžićima sa indeksom 230, a nezdrav je Zenici 190, Vogošći 185, Tuzli 171 i Banjaluci 169, objavljeno je na internet stranici “Zrak.ekoakcija”.

Zbog nezdravog vazduha moguća je pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba s bolestima srca i disajnih organa.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje, prenosi N1.

Facebook komentari