Dnevni horoskop za utorak, 9. decembar: Blizancima ne gine svađa, a Vagama se smiješi romansa

Ovan

Snaga vaše ličnosti je u tome da budete što otvoreniji prema sebi i svojim željama. Nikada ne odustajte jer to nije u vašoj prirodi. Ljubavna situacija je veoma napeta zbog vašeg mišljenja o partneru.

Bik

Tokom dana bićete veoma dobro raspoloženi zbog uticaja Marsa na vaše polje zdravlja i zdravih navika. Čuvajte se naglih pokreta i akcija jer situacija u kući je veoma nestabilna i nemate dovoljno energije da se nosite sa tim.

Blizanci

Do kraja dana vodite računa o mogućim aspektima svadje i rasprave sa partnerom i moguće je da će partnerski odnos da se menja u narednih nekoliko dana. Pokušajte da se dobro organizujete u vezi partnerovih aspekata.

Rak

Merkur je aktivan kroz vaše polje poslovnih odnosa i razgovora. Bićete pod jakim utiskom osobe u znaku Ovna koja se trudi da vam bude od velike pomoći i koristi. Do kraja dana povoljne vesti iz inostranstva.

Lav

U narednih nekoliko dana kasnite sa obavezama jer ne umete dobro da se organizujete. Mnogo ste uznemireni zbog drugih i sve to previše utiče negativno na vas. Obratite pažnju na moguće probleme sa kičmom.

Djevica

Vaša poslovna situacija je veoma nezahvalna za komentarisanje zato što imate probleme sa drugim ljudima. Pokušajte da se u narednom periodu izborite za ono što vam može ponoći. Mogući problemi sa zdravljem na nervnoj bazi.

Vaga

Današnji dan iskoristite da se više posvetite sebi i svojim ambicijama. Do kraja dana povoljne vijesti od partnera u vezi novih poslovnih planova koje ste zajedno planirali početkom godine.

Zdravlje je odlično.

Škorpija

Ovo je jedan od onih dana kada ne možete baš da kontrolišete svoje emocije i povedite računa o onome šta izgovarate kada su u pitanju odnosi sa drugim ljudima. Mogući problemi sa zdravljem povedite računa o problemu sa kičmom.

Strijelac

Vašu tvrdoglavost vas dovodi do nemoguće situacije i partnerski odnos trpi zbog toga. Pokušajte da se koncentrišete na ono što izgovarate da ne bi stvarali veće probleme u odnosu sa partnerom.

Jarac

Vaša situacija u krugu porodice vas veoma umara i ne želite više da učestvujete u stvarima koje se ne tiču više lično vas. Mogući problemi sa kičmom i to je ono o čemu treba da provedete više računa.

Vodolija

Merkur stvara veoma negativne aspekte je sa vašim Suncem pa pokušajte da budete smireniji i da ne reagujete na prvu lopt. Osoba u znaku Lava vam je velika poslovna podrška ali ne razumije vaše prohtjeve i želje.

Ribe

Ljubavna situacija je danas veoma aktuelna i pokušajte da se što bolje organizujete za razgovor sa partnerom. Povedite računa o mogućim problemima sa koljenima. Više spavanja, piše naj žena.

