Svijet

“Orban je tražio, ali mu nisam obećao”

12.7K  
Objavljeno prije 58 minuta

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da nije ponudio finansijsku pomoć mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, čime je opovrgnuo tvrdnje visokog zvaničnika iz Budimpešte koji je najavio “finansijski štit” od Washingtona.

“Ne, nisam mu to obećao, ali je svakako tražio”, rekao je Trump u intervjuu za Politico.

Na pitanje da li bi Budimpešta mogla dobiti paket pomoći, Trump je izbjegao direktan odgovor i pohvalio Orbana za “odlično upravljanje imigracijom”, napominjući da on “ne pušta nikoga u svoju zemlju”.

Također je rekao da želi voditi SAD, a ne Evropu, te dodao da podržava lidere koje mnogi Evropljani ne vole, uključujući Orbana .

Nakon što je prošlog mjeseca posjetio Bijelu kuću, Orbán je medijima u Mađarskoj rekao da se “s Trumpom složio oko mogućnosti finansijske pomoći u slučaju poteškoća”.

Trump je ranije intervenirao preko američkog Ministarstva finansija u sličnim situacijama, uključujući odobravanje paketa pomoći Argentini prije parlamentarnih izbora.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh