“Orban je tražio, ali mu nisam obećao”

“Ne, nisam mu to obećao, ali je svakako tražio”, rekao je Trump u intervjuu za Politico.

Na pitanje da li bi Budimpešta mogla dobiti paket pomoći, Trump je izbjegao direktan odgovor i pohvalio Orbana za “odlično upravljanje imigracijom”, napominjući da on “ne pušta nikoga u svoju zemlju”.

Također je rekao da želi voditi SAD, a ne Evropu, te dodao da podržava lidere koje mnogi Evropljani ne vole, uključujući Orbana .

Nakon što je prošlog mjeseca posjetio Bijelu kuću, Orbán je medijima u Mađarskoj rekao da se “s Trumpom složio oko mogućnosti finansijske pomoći u slučaju poteškoća”.

Trump je ranije intervenirao preko američkog Ministarstva finansija u sličnim situacijama, uključujući odobravanje paketa pomoći Argentini prije parlamentarnih izbora.

