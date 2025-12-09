Val preplavio prirodni bazen i odnio kupače na Tenerifima: Četvero mrtvih

Tragedija se dogodila na popularnoj turističkoj lokaciji, piše Sky News.

Odmah nakon nesreće pokrenuta je velika spasilačka operacija uz pomoć jet skija i helikoptera. Spasioci su pronašli tijela 35-godišnjeg muškarca, 55-godišnje žene i još jedne osobe čiji detalji nisu objavljeni. Četvrta žrtva, žena koja je reanimirana na mjestu događaja, preminula je dan kasnije, u ponedjeljak, u bolnici. Imena žrtava još nisu službeno objavljena.

Nesreća se dogodila kod prirodnog bazena na Isla Cangreju, na obali Los Gigantesa. Bazen je s jedne strane okružen vulkanskom stijenom, a s druge betonskom barijerom koja ga odvaja od mora. Iako je popularno odredište, za vrijeme nemirnog mora lokacija postaje izuzetno opasna jer veliki valovi s lakoćom preplave betonsku prepreku.Prema lokalnim medijima, u vrijeme kada je val odnio kupače na snazi je bilo meteorološko upozorenje zbog nemirnog mora. Jedan medij navodi da je bazen bio zatvoren za javnost još od 3. decembra.

Gradonačelnik Santiago Del Tiedea, Emilio Navarro, uputio je apel: “Molimo ljude da obrate pažnju na signalizaciju koju su postavile vlasti. To je radi brige i zaštite svih.”

Ovo je druga smrtonosna nesreća na Tenerifima u kratkom razdoblju. Prošlog mjeseca, plimni val je tokom lošeg vremena usmrtio tri osobe i povrijedio njih 15, prenosi Index.hr.

Facebook komentari