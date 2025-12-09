Šejla Zonić objavila novu pjesmu: “Hej kafano, ti si žena”

Njena nova pjesma “Hej kafano, ti si žena” tek je objavljena, a reakcije publike već nagovještavaju da je napravila ozbiljan iskorak u karijeri.

Komentari oduševljenih fanova preplavili su društvene mreže.

“Izgleda kao Merlin Monro Balkana!“, “Podsjeća na Natašu Bekvalac, ali s još snažnijim vokalom“, “Šejla je trenutno najbolji glas na sceni”, samo su neki od njih.Mnogi ističu da pjesma, spot i emocija koju donosi ostavljaju utisak da Šejla više nije samo popularna zvijezda, već umjetnica koja sigurno gradi status prave dive,pišu Vijesti

