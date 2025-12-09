Muzika

Šejla Zonić objavila novu pjesmu: “Hej kafano, ti si žena”

3.0K  
Objavljeno prije 19 minuta

Šejla Zonić, pobjednica muzičkog takmičenja Zvezde Granda, ponovo je privukla veliku pažnju javnosti.

Njena nova pjesma “Hej kafano, ti si žena” tek je objavljena, a reakcije publike već nagovještavaju da je napravila ozbiljan iskorak u karijeri.

Komentari oduševljenih fanova preplavili su društvene mreže.

“Izgleda kao Merlin Monro Balkana!“, “Podsjeća na Natašu Bekvalac, ali s još snažnijim vokalom“, “Šejla je trenutno najbolji glas na sceni”, samo su neki od njih.Mnogi ističu da pjesma, spot i emocija koju donosi ostavljaju utisak da Šejla više nije samo popularna zvijezda, već umjetnica koja sigurno gradi status prave dive,pišu Vijesti


