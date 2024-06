Vremenska prognoza za naredne dvije sedmice

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) navode da se u Bosni i Hercegovini u naredne dvije sedmice može očekivati stabilno i pretežno sunčano vrijeme, javlja Anadolija.

– Pretežno sunčano i toplo vrijeme preovladavaće širom Bosne i Hercegovine narednih dana. Uz povećanje temperature zraka, doći će i do povećanja UV indeksa zračenja, koji će biti na jakoj do vrlo jakoj razini – navode iz FHMZ-a. Dodaju da u planinskom području na sjeveroistoku Bosne, u dane vikenda nije isključena pojava kraćih lokalnih pljuskova.

Od ponedjeljka, 10. juna do četvrtka izgledno je stabilno i sunčano vrijeme s temperaturama zraka iznad višegodišnjeg prosjeka. Vjerovatnoća za pojavu lokalnih padavina je manja u odnosu na dane vikenda.

Minimalne temperature zraka variraće između 15 i 20 stepeni u Bosni, na jugu Hercegovine do 22 stepena Celzijusa. Najviše dnevne temperature u Bosni između 28 i 33, u Hercegovini i na sjeveru Bosne do 36 stepeni,piše Avaz

– Od četvrtka, 13. juna, do 20. juna preko dana malo svježije, ali uglavnom stabilno i pretežno sunčano. Padavine su moguće u zapadnim područjima u prvom dijelu navedenog perioda – navode iz FHMZ-a.

Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 16 i 21, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa.

