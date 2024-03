Dodik potvrdio problem s bankama: Hiljade ljudi ostaju bez plata

Dodik je prokomentarisao saopštenje Ambasade SAD, te upitao, šta je konkretno prekršeno u Dejtonskom mirovnom sporazumu?

– Hajde za promjenu pročitajte Dejtonski sporazum i sve anekse i iznenadićete se koliko puta su prekršeni, ali nijednom od strane Republike Srpske. Vi pravo demokratski izabranih predstavnika naroda da se suprotstave samovolji nelegalnog stranca smatrate prezirom prema demokratiji, a samovolju, suspendovanje parlamenta i nametanje volje pojedinca vrhuncem demokratije – istakao je Dodik.

Vodite ga onda u Ameriku neka vas usrećuje i vama demonstrira tu i takvu demokratiju, istakao je Dodik.

On je naveo da treba da objasne ljudima u BiH kako će očitavanjem otiska prsta birača na 160 biračkih mjesta povećati integritet izbornog procesa.

– Kada je to toliko dobro, što to ne koristite u svojoj zemlji? Vi imate više problema s integritetom izbora. Ili zašto se to ne koristi u bilo kojoj zemlji u Evropi? Uzgred, ako niste znali, tih 160 je 2,71 odsto biračkih mjesta. Njima će biti obuhvaćeno 1 odsto birača koji glasaju ili 15.000. Uporno se trudite da porušite sve što domaći političari izgrade – ističe Dodik.

Dodik je poručio da je upravo Murphy, najveća prepreka evropskom putu.

Kada je gospođa /direktor za zapadni Balkan pri Evropskoj službi za spoljne poslove Angelina/ Eichhorst, kao jedina relevantna, dala pozitivo mišljenje, Vi ste pojurili da kažete da nije tako, nismo to učinili mi, napomenuo je Dodik,pišu Vijesti

– I na kraju, pokažite bar malo stida kada govorite o interesu ljudi u Republici Srpskoj, ali i u Federaciji. Svojom bahatošću i bezobzirnošću ostavili ste hiljade običnih ljudi bez prava da imaju račune i primaju plate. Ugrozili ste hiljade njihove djece. Da li Vas je bar malo sramota? Osjećate li bar malo grižu savjesti, ako je imate? Kako spavate, gospodine Murphy – zaključio je Dodik.

