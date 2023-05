Nedim Sladić objavio kada se očekuje smanjenje padavina: ‘Svaka litra je bitna…’

O tome kakvo nas vrijeme u narednim danima očekuje, na Facebook profilu oglasio se i bh. meteorolog Nedim Sladić.

Njegov status prenosimo u cijelosti:Akumulirane padavine od 16. maja. do 18. maja. Bit će kraćih prekida u padavinama, pogotovo večeras, i to je dobra vijest. Međutim, nažalost novih 15 do 35, lokalno do 50 mm kiše je izgledno na sjeveru Bosne, pogotovo uz granicu sa Republikom Hrvatskom. Svaka litra je u ovim trenucima bitna. Nadam se da će realno stanje biti znatno manje od predviđenog. Padavine će oslabjeti u četvrtak.”

U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine. Prije podne istočnog i jugoistočnog smjera, a u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 20°C.

FHMZ je izdao sljedeća upozorenja za građane:

“Budite svjesni krhotina koje nosi vjetar. Lokalne smetenje u aktivnostima na otvorenom su moguće usljed krhotina koje nosi vjetar. (…)

Plavljenje imovine i saobraćajnih mreža su moguće. Poremećaj u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama je moguć. Može biti potrebna manja evakuacija. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode.”

Facebook komentari