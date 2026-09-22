Kalifornija proglasila vanredno stanje zbog dolaska El Niña

Prema predviđanjima, to područje mogle bi pogoditi silovite i razorne oluje, uz opasnost od visokih plima koje bi mogle izazvati poplave.

– Ova mjera ima za cilj pružiti zajednicama potrebnu podršku, dati vlastima sredstva za ispunjavanje njihove zadaće te umiriti porodice i pokazati im da je njihova savezna država spremna, izjavio je guverner Kalifornije Gavin Newsom.

Ta proceduralna mjera služi, primjerice, za osiguravanje opreme za borbu protiv poplava, poput vreća s pijeskom i pumpi. To također omogućuje Nacionalnoj gardi Kalifornije pripremu za izvođenje operacija traganja, spašavanja, inženjerije i logistike, saopćile su vlasti.

Popraćen sušama, poplavama i rekordnim temperaturama širom svijeta, fenomen El Niño prirodna je klimatska varijacija koja se pojavljuje svake dvije do sedam godina. U augustu je nastavio jačati te su izgledi sada 75 posto da postane najsnažniji ikad zabilježen, prema podacima Američke uprave za oceanska i atmosferska istraživanja (NOAA),pišu Vijesti

U prošlosti je El Niño izazivao ili pojačavao suše i opasnost od požara u pojedinim područjima Amazonije, Srednje Amerike, Indonezije i Australije, poremećaje monsuna u Indiji te obilne kiše u istočnoj Africi. Taj se fenomen nadovezuje na posljedice klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem, što dodatno pojačava ekstremne vremenske događaje.

U godini koja slijedi nakon El Niña toplina pohranjena u oceanu oslobađa se u atmosferu, što uglavnom pridonosi rastu globalnih temperatura. Brojni klimatolozi zato predviđaju da će 2027. godina biti najtoplija dosad zabilježena.

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