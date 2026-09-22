Irski selektor uoči utakmice sa Izraelom: “Igramo protiv genocida”

Islandski stručnjak je tokom predstavljanja reprezentativnog spiska dobio pitanje o tome koliko će biti teško zadržati fokus igrača na fudbalu tokom predstojećih utakmica Lige nacija.

“Ne igramo s genocidom, igramo protiv genocida. Igramo protiv Izraela, ne igramo s Izraelom”, odgovorio je Halgrimson.

Halgrimson je ostao i pri ranijem stavu da ne razumije zbog čega su FIFA i UEFA suspendovale Rusiju nakon invazije na Ukrajinu, dok Izrael nije sankcionisan zbog agresije u Gazi i na Zapadnoj obali.

Dodatni pritisak pred ove susrete predstavlja pismo koje je irskoj reprezentaciji uputila inicijativa “Irish Sport for Palestine”. Potpisalo ga je 170 sportista, koji su igrače pozvali da bojkotuju utakmice protiv Izraela,pišu Vijesti

“Ovaj trenutak simbolizuje nešto dublje, veći je od sporta. Ne odigrati utakmicu bio bi najsportskiji potez koji možete napraviti”, navedeno je u pismu.

U međuvremenu je promijenjeno i mjesto odigravanja susreta u kojem je Irska domaćin Izraelu. Utakmica zakazana za 4. oktobar premještena je iz Dablina u Bačku Topolu.

Irski savez kao razlog je naveo “operativne izazove” koji bi mogli utjecati na organizaciju utakmice na domaćem terenu.

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